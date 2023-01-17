Звезда "Динамо" Виктор Цыганков уехал в Испанию: его клуб никогда не играл в еврокубках

Полузащитник подписал контракт с "Жироной"

Еще один громкий трансфер в украинском футболе. После перехода Михаила Мудрика в "Челси", сменил клуб и полузащитник киевского "Динамо" Виктор Цыганков.

Испанская "Жирона" на своем официальном сайте подтвердила, что отныне Цыганков ее игрок.

Контракт с украинцем рассчитан до лета 2027 года. Финансовую сторону перехода стороны не разглашают. Но ранее была информация, что "Динамо" получит за игрока 5 млн евро плюс процент от будущей продажи.

Напомним, Виктор Цыганков выступал за "Динамо" с 2016 года — 236 матчей, 94 гола, 64 ассиста.

Новый клуб Цыганкова

"Жирона" — испанский футбольный клуб из одноименного города в одноименной провинции в составе автономного сообщества Каталония. Клуб основан в 1930 году, домашние матчи проводит на стадионе "Монтиливи" (вмещает 13 500 зрителей). Вплоть до сезона 2016/17 клуб никогда не выступал в Ла Лиге — высшем дивизионе чемпионата Испании. В еврокубках "Жирона" также не играла.

В нынешнем сезоне после 17 матчей "Жирона" идет на 11 месте. Клуб на расстоянии семи очков от еврокубков и пяти — от зоны вылета.

В Англии раскритиковали трансфер Мудрика. Известный журналист Пирс Морган удивлен, что украинец выбрал клуб, чьи фанаты поддерживают друга путина.