Зірка "Динамо" Віктор Циганков поїхав до Іспанії: його клуб ніколи не грав у єврокубках

Півзахисник підписав контракт із "Жироною"

Ще один гучний трансфер в українському футболі. Після переходу Михайла Мудрика до "Челсі" змінив клуб і півзахисник київського "Динамо" Віктор Циганков.

Іспанська "Жирона" на своєму офіційному сайті підтвердила, що відтепер Циганков є її гравцем.

Контракт із українцем розрахований до літа 2027 року. Фінансовий бік переходу сторони не розголошують. Але раніше була інформація, що "Динамо" отримає за гравця 5 млн євро плюс відсоток від майбутнього продажу.

Нагадаємо, Віктор Циганков виступав за "Динамо" з 2016 року — 236 матчів, 94 голи, 64 асисти.

Новий клуб Циганкова

"Жирона" — іспанський футбольний клуб із однойменного міста в однойменній провінції у складі автономної спільноти Каталонія. Клуб засновано у 1930 році, домашні матчі проводить на стадіоні "Монтіліві" (вміщує 13 500 глядачів). Аж до сезону 2016/17 клуб ніколи не виступав у Ла Лізі – найвищому дивізіоні чемпіонату Іспанії. У єврокубках "Жирона" також не грала.

Цього сезону після 17 матчів "Жирона" йде на 11 місці. Клуб на відстані семи очок від єврокубків та п’яти – від зони вильоту.

В Англії розкритикували трансфер Мудрика. Відомий журналіст Пірс Морган здивований, що українець вибрав клуб, чиї фанати підтримують друга путіна.