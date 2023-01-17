"Легальна можливість і допомагати, і виїжджати": лідер "Динамо" виїхав з України як волонтер

Футболіст легально перетинав кордон

Колишній півзахисник "Динамо" та збірної України Віктор Циганков, який підписав контракт з іспанською "Жироною", виїхав з України завдяки системі "Шлях" — програми, за допомогою якої чоловіки призовного віку можуть перетинати кордон, якщо вони перевозять гуманітарні чи медичні вантажі.

Про це повідомив журналіст Михайло Співаковський на Youtube-каналі "ТаТоТаке". За його інформацією, спортсмен зумів виїхати з України завдяки тому, що є власником благодійного фонду. Журналіст зазначив, що фонд у гравця справжній і дійсно працює.

"Циганков з 29 жовтня є засновником і єдиним кінцевим бенефіціаром БО "Благодійний фонд Віктора Циганкова". Він зареєстрований у Львові. Компанія працює за КВЕД 88.99: надання соціальної допомоги. Він реально привозить генератори, це справжній фонд, який робить щось у благодійному полі", – розповів Співаковський.

Коментатор Роберто Моралес наголосив, що це "легальна можливість і допомагати та виїжджати".

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Нагадаємо, спочатку планувалося, що Циганков піде у "Жирону" безкоштовно після закінчення сезону 2022/23, проте іспанський клуб вирішив викупити гравця вже в січні за 5 млн євро. Крім того, "Динамо" отримає відсоток від наступного продажу футболіста. Раніше журналіст Ігор Бурбас розповів деякі подробиці трансферу українця в іспанський клуб.