Большой скандал в футболе: арбитр засчитал гол, забитый не по правилам (видео)

В высшем дивизионе чемпионата Испании произошел скандальный инцидент

В чемпионате Испании по футболу, куда недавно перешел украинский футболист Виктор Цыганков, произошел главный судейский ляп года.

В матче 17-го тура Примеры сезона 2022/23 "Кадис" — "Эльче" (1:1) рефери Карлос дель Серро Гранде засчитал гол гостей, забитый из офсайда, при этом судья отказался пользоваться системой видеопомощи арбитра (VAR), что повлияло на итог поединка. Хозяева требуют переиграть матч, начиная с 81-й минуты, когда гости отыгрались, сообщает официальный сайт "Кадиса".

"Учитывая серьезность событий, произошедших 16 января 2023 года в матче, сыгранном "Кадисом" против "Эльче", в котором в результате неудачного и небрежного решения судейской команды, в частности, арбитров бригады ВАР, "Кадису" был причинен серьезный ущерб, эта организация желает заявить:

Во вторник, 17 января 2023 года, юридические службы "Кадиса" представили компетентным органам возражения по поводу результатов встречи с "Эльче", запросив аннулирование результата матча и его возобновление с 81-й минуты и с того же самого момента, в котором судейская команда засчитала гол, забитый игроком "Эльче" Эсекиэлем Понсе, несмотря на то, что ему предшествовал громкий, вопиющий и не поддающийся объяснению офсайд, что можно увидеть на видео с матча", — гласит сообщение клуба.

К слову, технический судейский комитет (CTA) заявил, что ошибка арбитра была "непростительной", а также отметил, что его видеоассистент Хавьер Иглесиас Вильянуэва столкнется с последствиями.

Момент с офсайдом в матче "Кадис" — "Эльче":

Видеообзор матча "Кадис" — "Эльче":

Ранее состоялся матч за Суперкубок Испании, в котором "Барселона" не оставила шансов "Реалу" (3:1).

Напомним, Цыганков сумел выехать из Украины в Испанию в качестве волонтера.