Андре Шюррле стал экстремалом

Два года назад немецкий полузащитник Андре Шюррле неожиданно завершил карьеру в 29 лет. Он был чемпионом мира 2014 года в составе сборной Германии, а с "Челси" выиграл чемпионат Англии. Свое решение футболист объяснил просто: "Я больше не нуждаюсь в аплодисментах".

То, чем сейчас занимается Шюррле может шокировать его поклонников. В Instagram бывший футболист выложил фото с восхождения на вершину горы. Самое примечательное в фотографии то, что на ней Андре запечатлен в одних шортах, а вокруг — снег.

Как сообщил Шюррле, он принял новый вызов в рядах голландской экстрим-команды "Айсмен", которая известна своими челленджами в экстремальных температурных условиях.

"Третий день восхождения вместе с замечательной командой. Тяжелейшая вещь в моей жизни с физической и ментальной точки зрения! Минус 19 градусов, ветер со скоростью 100 километров в час дует нам в лицо. Метель и дождь! Что я узнал… Мое тело сильнее, чем я думал. Если вложить в него силу мысли и духа, то я могу сделать что угодно", — подписал снимки в Instagram Шюррле.

Ранее мы писали, что Михаил Мудрик уже осваивается в "Челси". Футболист перешел в лондонский клуб за рекордную сумму для украинского футбола. В Англии раскритиковали трансфер Мудрика. Известный журналист Пирс Морган удивлен, что украинец выбрал клуб, чьи фанаты поддерживают друга путина.