Пазл Ракицкого: почему главный злодей украинского футбола - не главный злодей

Футболиста обвиняют в отсутствии патриотизма

Ярослав Ракицкий — главный козел отпущения украинского футбола. Он ничего не сделал такого, что не делали до него другие, но больше всего камней прилетело именно в его огород. Ждем очередную атаку камнями — футболист подписал контракт с "Шахтером".

Один из символов "оранжево-черного" клуба — 19 трофеев за 10 лет в команде — самый ненавистный персонаж в среде болельщиков-патриотов. Давайте разберемся, почему игрока так не любят.

Собственно, "предъяв" не так много к Ракицкому. Больше всего фанатов бесило, что футболист не поет гимн Украины перед матчами сборной. Но разве пение гимна и рука на сердце измеряют степень патриотизма? Тогда давайте вспомним Андрея Несмачного. 64 матча в составе национальной команды! Участие в ЧМ-2006. Но Андрей также не пел гимн и никто ему кривого слова не сказал.

"Фоменко тоже не поет. Могу вместе с ним постоять", — отвечал футболист, когда главным тренером сборной Украины был Михаил Фоменко.

Вторая претензия, более серьезная. Уже после аннексии Крыма и зверств на Донбассе Ярослав перешел в "Зенит". Случилось это зимой 2019 года.

Он один из футболистов играл/работал в россии? Нет. После событий 2014 года там спокойно играл экс-защитник сборной Украины Тарас Михалик. Форвард национальной команды Евгений Селезнев из "Кубани" поехал на Евро-2016. Александр Зинченко транзитом через "Уфу" добрался до "Манчестер Сити". За длинным рублем отправились и другие бывшие сборники — Иван Ордец и Андрей Воронин. Ну а игроков помельче была тьма. Да и другие спортсмены не брезговали ездить на заработки в россию. Давайте лишь вспомним, бой Усика в Москве. Хотя тот поединок можно было спокойно провести в Саудовской Аравии.

За свой переход в Питер Ракицкий поплатился местом в национальной команде. Но когда началось полномасштабное вторжение сразу выступил в поддержку целестности Украины, собрал вещи и уехал из Питера.

"Нет войне!!! Российские войска, прекратите нападать на Украину! Страдают люди и дети! Нам нужен мир!" – написал в Instagram Ракицкий.

Была еще история с вроде бы лайком Ракицкого в соцсетях под фоткой празднования годовщины т.н. "ДНР". Но ведь его партнер по "Шахтеру" и сборной Украины Андрей Пятов фотографировался с боевиками "ДНР" на блокпосту и это сошло ему с рук.

Мы не хотим быть ни прокурорами, ни адвокатами игрока "Шахтера". Просто попытались сложить противоречивый жизненно-футбольный пазл Ракицкого.