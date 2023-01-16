Возвращение легенды: Ярослав Ракицкий перешел в "Шахтер"

Футболист отыграл в донецком клубе десять лет

Украинский защитник Ярослав Ракицкий на правах свободного агента стал игроком донецкого "Шахтер". Контракт с игроком рассчитан до конца сезона. Ранее "Шахтер" покинул Михаил Мудрик.

33-летний Ракицкий является воспитанником донецкого клуба. За первую команду "оранжево-черных" он выступал с 2009 по 2019 год, сыграл 326 матчей, забил 14 мячей и вместе с ней завоевал 19 трофеев, сообщает сайт "Шахтера".

Весной 2022 года Ярослав присоединился к "горнякам" для участия в благотворительных матчах Shakhtar Global Tour for Peace. Первую часть сезона-2022/23 Ракицкий провел в турецком клубе "Адана Демирспор". Он провел 9 матчей за турецкий клуб во всех турнирах, сделал один результативный пас и заработал два удаления.

Есть в биографии Ракицкого и темное пятно. С 2019 по 2022 год Ярослав выступал в россии за питерский "Зенит". Из-за чего перестал вызываться национальную сборную Украины. Однако после начала полномасштабного вторжения россии разорвал контракт с клубом из Санкт-Петербурга.

Напомним, Анатолий Тимощук остался в "Зените". В сети всплыли документы, якобы связующий футболиста со спецслужбами рф.