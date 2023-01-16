Повернення легенди: Ярослав Ракицький перейшов до "Шахтаря"

Футболіст відіграв у донецькому клубі десять років

Український захисник Ярослав Ракицький на правах вільного агента став гравцем донецького "Шахтаря". Контракт із гравцем розрахований до кінця сезону. Раніше "Шахтар" залишив Михайло Мудрик.

33-річний Ракицький є вихованцем донецького клубу. За першу команду "помаранчево-чорних" він виступав з 2009 по 2019 рік, зіграв 326 матчів, забив 14 м’ячів і разом із нею завоював 19 трофеїв, повідомляє сайт "Шахтаря".

Навесні 2022 року Ярослав приєднався до "гірників" для участі у благодійних матчах Shakhtar Global Tour for Peace. Першу частину сезону-2022/23 Ракицький провів у турецькому клубі "Адана Демірспор". Він провів 9 матчів за турецький клуб у всіх турнірах, зробив один результативний пас та заробив два вилучення.

Є в біографії Ракицького і темна пляма. З 2019 до 2022 року Ярослав виступав у росії за пітерський "Зеніт". Через що перестав викликатись національну збірну України. Однак після початку повномасштабного вторгнення росії розірвав контракт із клубом із Санкт-Петербурга.

Нагадаємо, Анатолій Тимощук залишився у "Зеніті". У мережі спливли документи, які нібито пов’язують футболіста зі спецслужбами росії.