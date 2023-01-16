Пазл Ракіцького: чому головний лиходій українського футболу — не головний лиходій

Футболіста звинувачують у відсутності патріотизму

Ярослав Ракіцький – головний цап-відбувайло українського футболу. Він нічого не зробив такого, що не робили до нього інші, але найбільше каміння прилетіло саме до його городу. Чекаємо на чергову атаку камінням — футболіст підписав контракт із "Шахтарем".

Один із символів "оранжево-чорного" клубу — 19 трофеїв за 10 років у команді — найненависніший персонаж серед уболівальників-патріотів. Давайте розберемося, чому так не люблять гравця.

Власне, "пред'яв" не так багато до Ракіцького. Найбільше фанатів дратувало, що футболіст не співає гімн України перед матчами збірної. Але хіба спів гімну і рука на серці вимірюють ступінь патріотизму? Тоді давайте згадаємо Андрія Несмачного. 64 матчі у складі національної команди! Участь у ЧС-2006. Але Андрій також не співав гімн і ніхто йому кривого слова не сказав.

"Фоменко теж не співає. Можу разом із ним постояти", — відповідав футболіст, коли головним тренером збірної України був Михайло Фоменко.

Друга претензія, серйозніша. Вже після анексії Криму та звірств на Донбасі Ярослав перейшов до "Зеніту". Сталося це взимку 2019 року.

Він один із футболістів грав/працював у росії? Ні. Після подій 2014 року там спокійно грав ексзахисник збірної України Тарас Михалик. Форвард національної команди Євген Селезньов із "Кубані" поїхав на Євро-2016. Олександр Зінченко транзитом через "Уфу" дістався "Манчестер Сіті". За довгим рублем вирушили й інші колишні збірники — Іван Ордець та Андрій Воронін. Ну а дрібніших гравців була тьма. Та й інші спортсмени не гидували їздити на заробітки до росії. Давайте лише пригадаємо бій Усика у Москві. Хоча той поєдинок можна було спокійно провести у Саудівській Аравії.

За свій перехід до Пітера Ракіцький поплатився місцем у національній команді. Але коли почалося повномасштабне вторгнення одразу виступив на підтримку цілісності України, зібрав речі та виїхав із Пітера.

"Ні війні!!! Російські війська, припиніть нападати на Україну! Страждають люди та діти! Нам потрібен мир!" – написав у Instagram Ракіцький.

Була ще історія з начебто лайком Ракіцького у соцмережах під фоткою святкування річниці т.зв. "ДНР". Але ж його партнер із "Шахтаря" та збірної України Андрій П’ятов фотографувався з бойовиками "ДНР" на блокпосту і це зійшло йому з рук.

Ми не хочемо бути ні прокурорами, ні адвокатами гравця "Шахтаря". Просто спробували скласти суперечливий життєво-футбольний пазл Ракіцького.