Андре Шюррле став екстремалом

Два роки тому німецький півзахисник Андре Шюррле несподівано завершив кар’єру у 29 років. Він був чемпіоном світу 2014 року у складі збірної Німеччини, а з "Челсі" виграв чемпіонат Англії. Своє рішення футболіст пояснив просто: "Я більше не потребую оплесків".

Те, чим зараз займається Шюррле, може шокувати його шанувальників. У Instagram колишній футболіст виклав фото зі сходження на вершину гори. Найпримітнішим у фотографії є те, що на ній Андре зображений в одних шортах, а довкола — сніг.

Як повідомив Шюррле, він прийняв новий виклик у лавах голландської екстрим-команди "Айсмен", яка відома своїми челенджами в екстремальних температурних умовах.

"Третій день сходження разом із чудовою командою. Найважча річ у моєму житті з фізичного та ментального погляду! Мінус 19 градусів, вітер зі швидкістю 100 кілометрів на годину дме нам в обличчя. Завірюха і дощ! Що я дізнався… Моє тіло сильніше, ніж я думав. Якщо вкласти в нього силу думки та духу, то я можу зробити що завгодно", — підписав знімки в Instagram Шюррле.

Раніше ми писали, що Михайло Мудрик вже освоюється у "Челсі". Футболіст перейшов до лондонського клубу за рекордну суму для українського футболу. В Англії розкритикували трансфер Мудрика. Відомий журналіст Пірс Морган здивований, що українець вибрав клуб, чиї фанати підтримують друга путіна.