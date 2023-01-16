Каруселі та тир: стало відомо, як Роналду розважається у Саудівській Аравії (фото)

Футболіст разом із сім’єю відвідав парк атракціонів

Португальський форвард Кріштіану Роналду потихеньку освоюється в Саудівській Аравії. В останні дні минулого року футболіст уклав контракт із місцевим клубом "Аль-Наср".

В Ер-Ріяд разом із Роналду переїхала і його родина. Подруга футболіста Джорджина у соцмережах показала, як вони проводять вільний час у новому місті.

На фото видно, що родина Кріштіану відвідала парк розваг. Діти каталися на каруселях, фотографувалися із супергероями, а також побували у тирі. Зважаючи на те, що Джорджина тримає в руках кілька величезних іграшок (такі видають за хорошу стрільбу), команда Роналду стріляє влучно.

Раніше ми писали, що Роналду в Ер-Ріяді витрачатиме на житло близько 300 тисяч євро на місяць. Нагадаємо, під час презентації в "Аль-Насрі" з Роналду стався конфуз. Португалець заявив, що приїхав до Африки, а не до Саудівської Аравії. До речі, у Кріштіану буде неймовірна влада у новому клубі.

Також з’явилася інформація, що Кріштіану Роналду стане послом Саудівської Аравії у боротьбі за право прийняти чемпіонат світу з футболу у 2030 році.