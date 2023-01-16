Карусели и тир: стало известно, как Роналду развлекается в Саудовской Аравии (фото)

Футболист вместе с семьей посетил парк атракционов

Португальский форвард Криштиану Роналду потихоньку осваивается в Саудовской Аравии. В последние дни прошлого года футболист заключил контракт с местным клубом "Аль-Наср".

В Эр-Рияд вместе с Роналду переехала и его семья. Подруга футболиста Джорджина в соцсетях показала, как они проводят свободное время в новом городе.

Но фото видно, что семья Криштиану посетила парк развлечений. Дети катались на каруселях, фотографировались с супергероями, а также побывали в тире. Учитывая, что Джорджина держит в руках несколько огромных игрушек (такие выдают за точную стрельбу), команда Роналду стреляет метко.

Ранее мы писали, что Роналду в Эр-Рияде будет тратить на жилье около 300 тысяч евро в месяц. Напомним, во время презентации в "Аль-Насре" с Роналду приключился конфуз. Португалец заявил, что приехал в Африку, а не в Саудовскую Аравию. К слову, у Криштиану будет невероятная власть в новом клубе.

Также появилась информация, что Криштиану Роналду станет послом Саудовской Аравии в борьбе за право принять чемпионат мира по футболу в 2030 году.