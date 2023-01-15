"Барселона" разбила "Реал" в битве за первый трофей года (видео)

Первое Эль-Класико в 2023 году удалось

В воскресенье, 15 января, состоялся финальный матч за Суперкубок Испании "Реал" — Барселона.

Встреча прошла в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на Международном стадионе имени короля Фахда и завершилась со счетом 1:3 в пользу "Барселоны". Таким образом, каталонцы выиграли этот трофей в 14-й раз, что является рекордом.

Уже в первом тайме Сине-гранатовые вели в два мяча — дважды сработала связка Гави — Роберт Левандовски. Сначала ассистировал поляк, а затем — испанец. Во втором тайме Барсе удалась быстра контратака, наконечником которой выступил Педри, а ассистентом вновь стал Гави. Только после 0:3 "Реал" начал создавать моменты, но в воротах Блаугранас блестяще действовал тер Штеген. Тем не менее Сливочные добились своего, забив гол престижа на последних секундах компенсированного времени. За Королевский клуб отличился Карим Бензема.

"Реал" – "Барселона" – 1:3

Голы: Бензема (90+3) – Гави (33), Левандовски (45), Педри (69)

Предупреждения: Менди (32), Вальверде (82) – Кристенсен (49), Араухо (68)

"Реал": Куртуа, Карвахаль (Асенсио, 72), Милитао, Рюдигер, Менди, Модрич (Себальос, 65), Камавинга (Родриго, 46), Кроос (Начо, 72), Вальверде, Бензема, Винисиус

"Барселона": тер Штеген, Кунде, Араухо, Кристенсен, Бальде, Гави, Бускетс, Ф.де Йонг, Педри, Дембеле (Рафинья, 78), Левандовски

Статистика матча Реал - Барселона

Полный видеообзор матча "Реал" — "Барселона":

Напомним, "Реал" в полуфинале Суперкубка в серии послематчевых пенальти прошел "Валенсию" (1:1, 4:3 по пенальти).

"Барселона", в свою очередь, в футбольной лотерее оказалась сильнее "Бетиса" (2:2, 4:2 по пенальти).

Отметим, в полуфинал Суперкубка главный тренер Сине-гранатовых Хави выдал мотивационную речь, не подбирая слов.

Ранее сообщалось о новом витке скандала в "Барселоне". СМИ разузнали, что бывшие функционеры клуба в электронной переписке оскорбляли игроков, в частности Лионеля Месси.