"Барселона" розбила "Реал" у битві за перший трофей року (відео)

Перше Ель-Класіко у 2023 році вдалося

У неділю, 15 січня, відбувся фінальний матч за Суперкубок Іспанії "Реал" — Барселона.

Зустріч пройшла в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) на Міжнародному стадіоні імені короля Фахда та завершилася з рахунком 1:3 на користь "Барселони". Таким чином, каталонці виграли цей трофей у 14-й раз, що є рекордом.

Вже у першому таймі Синьо-гранатові вели у два м’ячі — двічі спрацювала зв’язка Гаві — Роберт Левандовські. Спочатку асистував поляк, а згодом — іспанець. У другому таймі Барсі вдалася швидка контратака, наконечником якої виступив Педрі, а помічником знову став Гаві. Тільки після 0:3 "Реал" почав створювати моменти, але у воротах Блаугранас блискуче діяв тер Штеген. Проте Вершкові досягли свого, забивши гол престижу на останніх секундах компенсованого часу. За Королівський клуб відзначився Карім Бензема.

"Реал" – "Барселона" – 1:3

Голи: Бензема (90+3) – Гаві (33), Левандовськи (45), Педрі (69)

Попередження: Менді (32), Вальверде (82) – Крістенсен (49), Араухо (68)

"Реал": Куртуа, Карвахаль (Асенсіо, 72), Мілітао, Рюдігер, Менді, Модріч (Себальос, 65), Камавінга (Родріго, 46), Кроос (Начо, 72), Вальверде, Бензема, Вінісіус

"Барселона": тер Штеген, Кунде, Араухо, Крістенсен, Бальде, Гаві, Бускетс, Ф. де Йонг, Педрі, Дембеле (Рафінья, 78), Левандовські

Статистика матчу Реал - Барселона

Повний відеоогляд матчу "Реал" — "Барселона" буде доступний тут пізніше.

Нагадаємо, "Реал" у півфіналі Суперкубка у серії післяматчевих пенальті пройшов "Валенсію" (1:1, 4:3 за пенальті).

"Барселона", у свою чергу, у футбольній лотереї виявилася сильнішою за "Бетіс" (2:2, 4:2 за пенальті).

Зазначимо, у півфінал Суперкубка головний тренер Синьо-гранатових Хаві видав мотиваційну промову, не підбираючи слів.

Раніше повідомлялося про новий виток скандалу в "Барселоні". ЗМІ дізнались, що колишні функціонери клубу в електронному листуванні ображали гравців, зокрема Ліонеля Мессі.