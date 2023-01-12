У "Барселоні" називали Мессі "каналізаційним щуром"

Функціонерам "Барселони" не подобалися високі зарплати гравців

У листуванні колишніх клубних працівників "Барселони" виявили образи на адресу новоспеченого чемпіона світу з футболу, форварда ПСЖ Ліонеля Мессі та Жерара Піке.

Про це стало відомо в результаті розслідування витоку в пресу інформації про контракти вищезгаданих футболістів, передає RMC Sport. У цьому звинувачуються колишній президент каталонців Жозеп Бартомеу та двоє його колишніх менеджерів.

За інформацією джерела, іспанська поліція отримала доступ до листування Бартомеу з колишнім виконавчим директором Синьо-гранатових Оскаром Грау та ексдиректором юридичного відділу Романом Гомесом Понті.

В одному з листів Понті закликав злити в пресу зарплати Мессі та Піке, щоб радикально зменшити зарплатну відомість клубу під час пандемії коронавірусу. Крім того, Понті критикував Мессі, який не хотів погоджуватися на зменшення окладу: "Ти не можеш поводитися так добре з цим каналізаційним щуром. Клуб дав йому все, а він встановив диктатуру підписань, трансферів, спонсорів. Через шантаж і хамство цього карлика на гормонах, який завдячує своїм життям "Барсі", постраждав клуб і всі, хто в ньому працює".

Від Понті дісталося і Піке, який після поразки від "Баварії" (2:8) сказав, що клубу потрібні зміни на всіх рівнях: "Потрібно бути безпринципним сином шл**ндри, щоб таке говорити".

Нагадаємо, у січні 2021 року ЗМІ поширили інформацію про зарплату Мессі у "Барсі" у розмірі 555 мільйонів євро за контракт. Наступного року журналісти розсекретили зарплату Піке – 109 мільйонів євро за 5 років. Причетні до витоку конфіденційної інформації можуть бути притягнуті до відповідальності.

Мессі вже забив перший гол у 2023 році

Через високу зарплату Мессі пішов у ПСЖ, а Піке пізніше завершив кар’єру.

Раніше повідомлялося, що "Аль-Хілаль" кличе Ліонеля до Саудівської Аравії, куди нещодавно вирушив грати Кріштіану Роналду.