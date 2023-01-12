В "Барселоне" называли Месси "канализационной крысой"

Функционерам "Барселоны" не нравились высокие зарплаты игроков

В переписке бывших клубных работников "Барселоны" обнаружили оскорбления в адрес новоиспеченного чемпиона мира по футболу, форварда ПСЖ Лионеля Месси и Жерара Пике.

Об этом стало известно в результате расследования утечки в прессу информации о контрактах вышеназванных футболистов, передает RMC Sport. В этом обвиняются бывший президент каталонцев Жозеп Бартомеу и двое его бывших менеджеров.

По информации источника, испанская полиция получила доступ к переписке Бартомеу с бывшим исполнительным директором Сине-гранатовых Оскаром Грау и экс-директором юридического отдела Романом Гомесом Понти.

В одном из писем Понти призвал слить в прессу зарплаты Месси и Пике, чтобы радикально уменьшить зарплатную ведомость клуба во время пандемии коронавируса. Кроме того, Понти критиковал Месси, который не хотел соглашаться на уменьшение оклада: "Ты не можешь обращаться так хорошо с этой канализационной крысой. Клуб дал ему все, а он установил диктатуру подписаний, трансферов, спонсоров. Из-за шантажа и хамства этого карлика на гормонах, который обязан своей жизнью "Барсе", пострадал клуб и все, кто в нем работает".

От Понти досталось и Пике, который после поражение от "Баварии" (2:8) сказал, что клубу нужны перемены на всех уровнях: "Нужно быть беспринципным сыном шл**и, чтобы такое говорить".

Напомним, в январе 2021 года СМИ распространили информацию о зарплате Месси в "Барсе" в размере 555 миллионов евро за контракт. В следующем году журналисты рассекретили и зарплату Пике – 109 миллионов евро за 5 лет. Причастные к утечке конфиденциальной информации могут быть привлечены к ответственности.

Месси уже забил первый гол в 2023 году

Из-за высокой зарплаты Месси ушел в ПСЖ, а Пике позднее завершил карьеру.

Ранее сообщалось, что "Аль-Хилаль" зовет Лионеля в Саудовскую Аравию, куда недавно отправился играть Криштиану Роналду.