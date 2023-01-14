"Реал" — "Барселона": онлайн фіналу Суперкубка Іспанії
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"Реал" вигравав трофей 12 разів, "Барселона" — 13 разів
У неділю, 15 січня, буде зіграний один із найважливіших поєдинків у європейському футболі. Зустрічаються "Реал" та "Барселона". Зустріч відбудеться у Саудівській Аравії, початок – о 21:00 за київським часом. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Реал" — "Барселона" з відеоповторами голів.
За що грають
"Реал" та "Барселона" розіграють Суперкубок Іспанії. Починаючи з сезону 2019/20 років турнір проводиться у форматі "фіналу чотирьох": у ньому стали брати участь чемпіон та віцечемпіон Ла Ліги, а також обидва фіналісти Кубка Іспанії (якщо одна з команд-учасниць має більше одного досягнення за підсумками сезону з вище перерахованого, для участі запрошується ще одна команда, яка посіла третє місце в чемпіонаті).
Шлях до фіналу
"Реал" у півфіналі турніру в серії післяматчевих пенальті впорався з "Валенсією" (1:1, 4:3 за пенальті).
"Барселона" також у серії пенальті обіграла "Бетіс" (2:2, 4:2 за пенальті).
Усі переможці Суперкубку
Трофей розігрують із 1982 року. І лише десять клубів його вигравали.
- "Барселона" — 13 разів
- "Реал" — 12
- "Атлетік" — 3
- "Депортиво" — 2
- "Атлетіко" — 2
- "Валенсія" — 1
- "Севілья" — 1
- "Сарагоса" — 1
- "Мальорка" — 1
- "Реал Сосьєдад" — 1
Хто фаворит
У букмекерських конторах невеликий фаворит зустрічі — каталонський клуб. Котирування на основний час: перемога "Барселони" — 2,44, нічия — 3,70, перемога "Реала" — 2,80. Котирування на перемогу у турнірі: "Барселона" — 1,82, "Реал" — 2,06.