"Реал" — "Барселона": онлайн финала Суперкубка Испании

"Реал" выигрывал трофей 12 раз, "Барселона" — 13

В воскресенье, 15 января, будет сыгран один из самых принципиальных поединков в европейском футболе. Встречаются "Реал" и "Барселона". Встреча состоится в Саудовской Аравии, начало – в 21:00 по киевскому времени. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" — "Барселона" с видеоповторами голов.

За что играют

"Реал" и "Барселона" разыграют Суперкубок Испании. Начиная с сезона 2019/20 годов турнир проводится в формате "финала четырех": в нем стали принимать участие чемпион и вице-чемпион Ла Лиги, а также оба финалиста Кубка Испании (если одна из команд-участниц имеет более одного достижения по итогам сезона из выше перечисленного, для участия приглашается еще одна команда — занявшая третье место в чемпионате).

Путь к финалу

"Реал" в полуфинале турнира в серии послематчевых пенальти справился с "Валенсией" (1:1, 4:3 по пенальти).

"Барселона" также в серии пенальти обыграла "Бетис" (2:2, 4:2 по пенальти).

Все победители Суперкубка

Трофей разыгрывают с 1982 года. И всего десять клубов его выигрывали.

"Барселона" — 13 раз

"Реал" — 12

"Атлетик" — 3

"Депортиво" — 2

"Атлетико" — 2

"Валенсия" — 1

"Севилья" — 1

"Сарагоса" — 1

"Мальорка" — 1

"Реал Сосьедад" — 1

Кто фаворит

В букмекерских конторах небольшой фаворит встречи каталонский клуб. Котировки на основное время: победа "Барселоны" — 2,44, ничья — 3,70, победа "Реала" — 2,80. Котировки на победу в турнире: "Барселона" — 1,82, "Реал" — 2,06.