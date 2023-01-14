"Реал" — "Барселона": онлайн финала Суперкубка Испании
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"Реал" выигрывал трофей 12 раз, "Барселона" — 13
В воскресенье, 15 января, будет сыгран один из самых принципиальных поединков в европейском футболе. Встречаются "Реал" и "Барселона". Встреча состоится в Саудовской Аравии, начало – в 21:00 по киевскому времени. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" — "Барселона" с видеоповторами голов.
За что играют
"Реал" и "Барселона" разыграют Суперкубок Испании. Начиная с сезона 2019/20 годов турнир проводится в формате "финала четырех": в нем стали принимать участие чемпион и вице-чемпион Ла Лиги, а также оба финалиста Кубка Испании (если одна из команд-участниц имеет более одного достижения по итогам сезона из выше перечисленного, для участия приглашается еще одна команда — занявшая третье место в чемпионате).
Путь к финалу
"Реал" в полуфинале турнира в серии послематчевых пенальти справился с "Валенсией" (1:1, 4:3 по пенальти).
"Барселона" также в серии пенальти обыграла "Бетис" (2:2, 4:2 по пенальти).
Все победители Суперкубка
Трофей разыгрывают с 1982 года. И всего десять клубов его выигрывали.
- "Барселона" — 13 раз
- "Реал" — 12
- "Атлетик" — 3
- "Депортиво" — 2
- "Атлетико" — 2
- "Валенсия" — 1
- "Севилья" — 1
- "Сарагоса" — 1
- "Мальорка" — 1
- "Реал Сосьедад" — 1
Кто фаворит
В букмекерских конторах небольшой фаворит встречи каталонский клуб. Котировки на основное время: победа "Барселоны" — 2,44, ничья — 3,70, победа "Реала" — 2,80. Котировки на победу в турнире: "Барселона" — 1,82, "Реал" — 2,06.