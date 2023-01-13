Каталонці здобули перемогу після слів наставника

Хаві, головний тренер "Барселони", колишнє керівництво якої звинувачується у зливі персональних даних футболістів, яскраво мотивував своїх підопічних у матчі 1/2 фіналу Суперкубка Іспанії проти "Бетіса".

Про це повідомляє marca. Перед другим додатковим таймом іспанський фахівець зібрав команду і пояснив їм, що на кону поєдинку стоїть титул.

"Хлопці, ми всі встали. Всі зупинилися. Е* вашу матір, хлопці! На кону фінал, це титул. Чорт забирай, давайте, давайте!" – такі цитати Хаві потрапили в офіційну трансляцію поєдинку.

Увага, на відео є ненормативна лексика

Додамо, що "Барселона" виграла матч у серії післяматчевих пенальті (2:2, 4:2 за пенальті) та вийшла у фінал, де зіграє з мадридським "Реалом". Вирішальний матч заплановано на 15 січня.

Нагадаємо, іспанські правоохоронці запобігли теракту, який був запланований на стадіоні під час матчу "Барселона" — "Реал". В останньому "Ель-Класіко" Вершкові вибороли впевнену перемогу над Блаугранас (3:1) з українцем у стартовому складі — Андрій Лунін відіграв увесь матч.