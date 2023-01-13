Каталонцы добыли победу после слов наставника

Хави, главный тренер "Барселоны", бывшее руководство которой обвиняется в сливе персональных данных футболистов, ярко мотивировал своих подопечных в матче 1/2 финала Суперкубка Испании против "Бетиса".

Об этом сообщает marca. Перед вторым дополнительным таймом испанский специалист собрал команду и доступно объяснил им, что на кону поединка стоит титул.

"Ребята, мы все встали. Все остановились. Е* вашу мать, парни! На кону финал, это титул. Черт возьми, давайте, давайте!" – такие цитаты Хави попали в официальную трансляцию поединка.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика

Добавим, что "Барселона" выиграла матч в серии послематчевых пенальти (2:2, 4:2 по пенальти) и вышла в финал, где сыграет с мадридским "Реалом". Решающий матч запланирован на 15 января.

Напомним, испанские правоохранители предотвратили теракт, который был запланирован на стадионе во время матча "Барселона" — "Реал". В последнем "Эль-Класико" Сливочные добыли уверенную победу над Блаугранас (3:1) с украинцем в стартовом составе.