Великий скандал у футболі: арбітр зарахував гол, забитий не за правилами (відео)

У найвищому дивізіоні чемпіонату Іспанії стався скандальний інцидент

У чемпіонаті Іспанії з футболу, куди нещодавно перейшов український футболіст Віктор Циганков, відбувся головний суддівський ляп року.

У матчі 17-го туру Прімери сезону 2022/23 "Кадіс" — "Ельче" (1:1) рефері Карлос дель Серро Гранде зарахував гол гостей, забитий з офсайду, при цьому суддя відмовився користуватися системою відеодопомоги арбітра (VAR), що вплинуло на результат поєдинку. Господарі вимагають переграти матч, починаючи з 81 хвилини, коли гості відігралися, повідомляє офіційний сайт "Кадіса".

"Враховуючи серйозність подій, що відбулися 16 січня 2023 року в матчі, зіграному "Кадісом" проти "Ельче", в якому внаслідок невдалого та недбалого рішення суддівської команди, зокрема, арбітрів бригади ВАР, "Кадісу" було завдано серйозних збитків, ця організація хоче заявити:

У вівторок, 17 січня 2023 року, юридичні служби "Кадіса" представили компетентним органам заперечення з приводу результатів зустрічі з "Ельче", запросивши анулювання результату матчу та його поновлення з 81-ї хвилини з того самого моменту, в якому суддівська команда зарахувала гол, забитий гравцем "Ельче" Есекіелем Понсе, попри те, що йому передував кричущий офсайд, який не піддається поясненню, що можна побачити на відео з матчу", — йдеться у повідомленні клубу.

До речі, технічний суддівський комітет (CTA) заявив, що помилка арбітра була "непробачною", а також зазначив, що його відеоасистент Хав’єр Іглесіас Вільянуева зіткнеться з наслідками.

Момент з офсайдом у матчі "Кадіс" — "Ельче":

Відеоогляд матчу "Кадіс" — "Ельче":

Раніше відбувся матч за Суперкубок Іспанії, у якому "Барселона" не залишила шансів "Реалу" (3:1).

Нагадаємо, Циганков зумів виїхати з України до Іспанії як волонтер.