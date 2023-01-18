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У футболі готують революцію: нове правило у грі не сподобається арбітрам

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Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Катерина Монзуль (по центру) на честь визволення Херсона винесла на поле кавун замість м’яча Новина оновлена 19 січня 2023, 00:02
Катерина Монзуль (по центру) на честь визволення Херсона винесла на поле кавун замість м’яча. Фото ФК Шахтар

Футбольних суддів хочуть змусити говорити у прямому ефірі

Вже на Клубному чемпіонаті світу з футболу, жеребкування якого відбулося напередодні, футбольних арбітрів зобов’яжуть оголошувати причину рішень скористатися переглядом відеоповтору (VAR).

Про це повідомив головний спортивний репортер The Times Мартін Ціглер у Twitter. Журналіст зазначив, що це нововведення також можуть протестувати і на жіночому чемпіонаті світу.

Повідомляється, що рефері пояснюватимуть уболівальникам на стадіоні та телеглядачам через мікрофон, чому вони звернулися за допомогою до VAR. Ця зміна регламенту узгоджена з Міжнародною радою футболу (IFAB).

Додамо, клубний чемпіонат світу пройде у Марокко, турнір розпочнеться 1 лютого. Чемпіонат світу серед жінок стартує 20 липня та пройде на полях Австралії та Нової Зеландії.

Нагадаємо, в Іспанії спалахнув гучний суддівський скандал через те, що головний рефері відмовився скористатися системою VAR за порадою лайнсмена. У результаті команда втратила важливі очки у боротьбі за виживання, що може вплинути на майбутнє.

Раніше повідомлялося, що на ЧС-2022 з футболу зірковий форвард збірної Уругваю на емоціях нокаутував систему VAR.

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#Футбол #Клубний Чемпіонат Світу #VAR