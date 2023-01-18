В футболе готовят революцию: новое правило в игре не понравится арбитрам

Футбольных судей хотят заставить говорить в прямом эфире

Уже на Клубном чемпионате мира по футболу, жеребьевка которого состоялась накануне, футбольных арбитров обяжут объявлять причину решений воспользоваться просмотром видеоповтора (VAR).

Об этом сообщил главный спортивный репортер The Times Мартин Циглер в Twitter. Журналист отметил, что данное нововведение также могут протестировать и на женском чемпионате мира.

Сообщается, что рефери будут объяснять болельщикам на стадионе и телезрителям через микрофон, почему они обратились за помощью к VAR. Данное изменение согласовано с Международным советом футбола (IFAB).

Добавим, клубный чемпионат мира пройдет в Марокко, турнир начнется 1 февраля. Чемпионат мира среди женщин стартует 20 июля и пройдет на полях Австралии и Новой Зеландии.

Напомним, в Испании вспыхнул громкий судейский скандал из-за того, что главный рефери отказался воспользоваться системой VAR по совету лайнсмена. В итоге команда потеряла важные очки в борьбе за выживание, что может сказаться в будущем.

Ранее сообщалось, что на ЧМ-2022 по футболу звездный форвард сборной Уругвая на эмоциях нокаутировал систему VAR.