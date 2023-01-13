Жеребьевка клубного чемпионата мира: с кем сыграет команда Лунина

В Марокко соберутся лучшие клубы континентов

В пятницу, 13 января, состоялась жеребьевка клубного чемпионата мира по футболу, который пройдет в Марокко. В частности, своих потенциальных соперников узнал мадридский "Реал", за который выступает украинский голкипер Андрей Лунин. Ранее жена Лунина взбесила мадридских фанатов.

В турнире примут участие 7 клубов: "Реал" (Испания), "Фламенго" (Бразилия), "Аль‑Хилаль" (Саудовская Аравия), "Аль‑Ахли" (Египет), "Окленд Сити" (Новая Зеландия), "Сиэтл Саундерс" (США) и "Видад" (Марокко), сообщает ФИФА.

В первом раунде, который пройдет 1 февраля, "Аль‑Ахли" сыграет с "Окленд Сити". Победитель этого матча выйдет в следующий раунд, где 4 февраля встретится с "Сиэтл Саундерс". В этот же день "Видад" сыграет с "Аль‑Хилалем".

Победители матчей выйдут в полуфинал. Лучшая команда из матча "Сиэтл Саундерс" — "Аль‑Ахли"/"Окленд Сити" сыграет с "Реалом" 8 февраля, а 7 февраля "Фламенго" встретится с победителем пары "Видад" — "Аль‑Хилаль".

11 февраля пройдут финал и матч за третье место.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино объявил об изменениях формата проведения клубного чемпионата мира по футболу. Они вступят в силу с 2025 года.