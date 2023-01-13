Жеребкування клубного чемпіонату світу: з ким зіграє команда Луніна

У Марокко зберуться найкращі клуби континентів

У п’ятницю, 13 січня, відбулося жеребкування клубного чемпіонату світу з футболу, який відбудеться у Марокко. Зокрема своїх потенційних суперників дізнався мадридський "Реал", за який виступає український голкіпер Андрій Лунін. Раніше дружина Луніна розлютила мадридських фанатів.

У турнірі візьмуть участь 7 команд: "Реал" (Іспанія), "Фламенго" (Бразилія), "Аль-Хіляль" (Саудівська Аравія), "Аль-Ахлі" (Єгипет), "Окленд Сіті" (Нова Зеландія), "Сіетл Саундерс" (США) та "Відад" (Марокко), повідомляє ФІФА.

У першому раунді, що пройде 1 лютого, "Аль-Ахлі" зіграє з "Окленд Сіті". Переможець цього матчу вийде в наступний раунд, де 4 лютого зустрінеться із "Сіетл Саундерс". Цього ж дня "Відад" зіграє з "Аль-Хілялем".

Переможці матчів вийдуть до півфіналу. Найкраща команда з матчу "Сіетл Саундерс" — "Аль-Ахлі"/"Окленд Сіті" зіграє з "Реалом" 8 лютого, а 7 лютого "Фламенго" зустрінеться з переможцем пари "Відад" — "Аль-Хіляль".

11 лютого пройдуть фінал та матч за третє місце.

Раніше президент ФІФА Джанні Інфантіно оголосив про зміни формату проведення клубного чемпіонату світу з футболу. Вони набудуть чинності з 2025 року.