На дахах двох будівель розмістили системи ППО, одна з будівель цивільна

У Москві на будинках російські військові розміщують ЗПРК "Панцир-С1". Установки вже помітили на будівлі міноборони рф (у народі "мінубивства") та на звичайній офісній будівлі.

Фото та відео активно діляться у соцмережах. А офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін у своєму Telegram-каналі розповів, що офісна будівля розташована за 2 км від кремля.

Спочатку з’явилася інформація про те, що ЗПРК "Панцир-С1" встановлюють на даху офісної будівлі за адресою Тетеринський провулок, будинок 8. Усередині є кілька офісоф, фотостудія, розміщені репетитори та курси з вокалу. Але це не зупинило військових розмістити на даху будинку, де щодня працюють десятки цивільних осіб, зенітно-гарматний комплекс.

До речі, ЗПРК "Панцир-С1" — це зброя наземного та морського базування. У характеристиках жодного слова не сказано про те, що його можна піднімати краном на висотні будівлі та розміщувати на дахах. У мережі також поділилися відео, де видно, що ЗПРК підняли на дах саме за допомогою крана. Пізніше з'ясувалося, що адміністративна будівля розташована за 2 км від червоної площі та кремля.

Також у мережі з’явилося фото, що на даху будівлі міноборони рф у Москві також розміщується ПРК "Панцир-С1". Відео моменту його транспортування немає, але швидше за все він опинився на даху за допомогою крану.

Влада росії поки ніяк не коментує те, що відбувається. Зазначимо, що раніше росія скаржилася, що українські військові нібито розміщують свою техніку та зброю у містах, використовуючи мирне населення "як щит". Незважаючи на те, що "СВО йде за планом", як заявляє влада рф, військові все ж таки розміщують техніку поблизу житлових будинків.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Новий рік у російській столиці посилили охорону червоної площі та залучили 20 тисяч військових для роботи на комплексах ППО.