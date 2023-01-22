Війна — день 333: окупанти зазнають величезних втрат, але продовжують тиснути на сході

Оперативно про головне 22 січня

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває 333 дні. Противник намагається наступати у Донецькій, Луганській та Запорізькій областях, але українські захисники стійко протистоять агресії. У мережі вже з’явилися чутки про те, що росіяни близькі до оточення Бахмута, але аналітики повідомили, що це не відповідає дійсності. Високі темпи війни ведуть до того, що у росіян утворюється величезна кількість поранених, через що на окупованих територіях як госпіталі використовують навіть садки. Водночас є надія, що незабаром ситуація для ЗСУ покращиться, чому сприятимуть можливі поставки західної авіації.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 22 січня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 В Україну прибули британські гелікоптери Sea King — Рєзніков.

00:00 Заступник голови ОПУ Андрій Сибіга заявив, що наступний "Рамштайн" відбудеться в середині лютого і буде присвячений темі авіації

З даними за 19 січня можна ознайомитись у трансляції: Війна – день 330: окупанти готують новий наступ, а Захід нарощує підтримку України.

Про те, що відбувалося 20 січня, читайте у матеріалі: Війна — день 331: "Рамштайн" не радує, а окупанти мріють про настання

Інформація за 21 січня доступна у зведенні: Війна — день 332: окупанти тиснуть на Бахмут, а ЗСУ жахають росіян на півдні