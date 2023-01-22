Діти залишилися без матерів: у Броварах попрощаються із двома жертвами авіакатастрофи (фото)

Авіатроща зробила напівсиротами четверо дітей – з їх мамами прощатимуться днями

В Броварах готуються до прощання з ще двома цивільними жертвами авіатрощі, яка потрясла всю Україну 18 січня. Мова йде про місцевих мешканок, які привели у той трагічний день своїх дітей до садочку, Марину Грановську та Тетяну Бойченко.

Жінка як раз спускалась сходами, прямуючи до виходу

В самому епіцентрі катастрофи за трагічним збігом обставин опинилась серед інших броварчанка – Марина Грановська. Разом з чоловіком Анатолієм жінка, що працювала перукарем, виховували трьох дітей – 4-річну Ніколь, 5-річного Микиту та 16-річну Вікторію.

- Біда. Експертиза підтвердила все-таки, що обгорілий труп під час трагедії в садочку в Броварах – це Мариночка, – написала одна зі знайомих загиблої на Фейсбуці. – Любляча мамочка. Завжди доглянути, як лялечка! Немає слів. Як пояснити дітям де мама?

Сусідка загиблої Ірина розповіла "Телеграфу", що жінка того ранку відвела молодших дітей до садочка, встигла передати їх вихователям. Сама як раз спускалася сходами, прямуючи до виходу, в цей момент впав гелікоптер.

Марина Грановська

- З Мариною ми знайомі 15 років, — уточнила Ірина. – Живемо в одному під’їзді, наші старші дітки ходили в один садок, зараз разом навчаються в 10-му класі, дуже дружать. Марина була дуже хорошою людиною, в будь-який момент прийде на допомогу, завжди привітна була. Дітки завжди доглянуті, стильно одягнені, були разом з нею скрізь. Страшне горе і величезна втрата її загибель. Важко говорити, плачу вже третій день.

Прощання з Мариною відбуватиметься у неділю, 22 січня, о 14:30 у Храмі Покрови Пресвятої Богородиці, що розташований в Броварах по вулиці Героїв України, 22-а.

Марина Грановська

"Чоловік Тетяни до останнього не міг повірити у її загибель"

Ім’я ще однієї цивільної жертви до останнього не було відомо загалу, так само через процедуру ідентифікації, яка зайняла певний час. Як з’ясувалось, трагічно загинула також 46-річна Тетяна Бойченко. Жінка з 2019-го року залишила керівну посаду і присвятила себе вихованню дитини.

- Жінка завела свою донечку Софійку в групу, а сама виходила назовні, тим самим опинилася в епіцентрі катастрофи. Дитинка, на щастя, не постраждала, — пише телеграм-канал Громадський ревізор. Бровари. ­– Чоловік Тетяни до останнього не міг повірити у її загибель.

Тетяна Бойченко. Фото - telegram

Також ТГ-канал наводить співчуття, які висловили родині колишні колеги з АТ "Інделіка": "Тетяна Анатоліївна прийшла на підприємство у 2006 році. Це щира, відкрита людина, до якої йшли за порадою у будь-якому питанні. Тетяна працювала заступником керівника по фінансах, а згодом очолила підприємство. Саме за час її правління "Інделіка" досягла найвищого розвитку у діяльності. Ми вдячні їй за все, що вона зробила для колективу. Неможливо передати увесь біль втрати. Пам‘ятаємо…".

Дата похорон Тетяни Бойченко наразі невідома, але скоріш за все вони відбудуться найближчими днями.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у суботу, 21 січня, у Броварах провели в останню путь 5-річну Мілану разом з її мамою Оленою Пономаренко, що також трагічно загинули в стінах садочка.

Також у Києві пройшла церемонія прощання з керівництвом та співробітниками Міністерства внутрішніх справ.