Катастрофа у Броварах: місцеві підлітки розповіли, як рятували малюків із дитсадка (відео)

Підлітки витягали з вікон наляканих дітей

Місцеві жителі допомагали діткам у дитячому садку, біля якого вранці 18 січня розбився гелікоптер ДСНС. Після авіакатастрофи у малечі почалася паніка і на допомогу їм прийшли звичайні підлітки, які були неподалік. Сміливі хлопці, не роздумуючи, кинулися на допомогу.

За словами одного з молодих людей, на самому початку трагедії вони побігли в садок і витягли звідти трьох дітей віком 6-ти та 7-ми років. Дітей через вікно передавали їхні вихователі.

"Дали цукерок, заспокоїли, записали імена, оглянули їх, запитали, що болить. У них нічого не було тільки синці та подряпини. Обробили перекисом, наклали пов’язки. Потім знайшли батьків, вихователів і віддали їх ", — розповідає один із підлітків, додавши, що у дітей на той момент була сильна паніка.

Згодом відповідальні хлопці допомогли рятувальникам розчистити від машин проїзд для службового транспорту.

"Ми відтягували машини, допомагали, щоб вони (рятувальники - Ред .) могли проїхати ", — сказав герой відео.

Нагадаємо, що авіакатастрофа у Броварах сталася вранці 18 січня. У ній загинуло керівництво МДВ – голова відомства Денис Монастирський, його заступник Євген Єнін та держсекретар Юрій Лубкович. Станом на 12:30 загальна кількість жертв становила 16 осіб (серед них 3 дітей). Ще 30 осіб травмовано, серед них – 12 дітей. Про все, що відомо про катастрофу на даний час, читайте у матеріалі "Телеграфа".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що жителі Броварів розповіли, як упав гелікоптер ДСНС у керівництвом МВС на борту.