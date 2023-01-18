Трагедія у Броварах: у Повітряних силах заговорили про причини падіння та марку вертольота

Очікується створення державної комісії, яка і дослідить справжні причини авіакатастрофи

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що вертоліт, який розбився у Броварах під Києвом, був переданий Україні французькими партнерами. Це техніка марки Super Puma, котру використовують у своїх цілях не лише військові, а й рятувальники, прикордонники та інші спецслужби.

Про це стало відомо у ефірі національного телемарафону. Також Ігнат прокоментував величезну кількість версій трагедії, які вже ширяться мережею. За його словами, озвучувати певні офіційні твердження ще зарано, адже ситуацію мають детально дослідити спеціалісти.

"Це не буде один-два дні, тому що дослідження авіакатастрофи займає певний час, — заявив представник Повітряних сил. — Думаю, буде створена державна комісія, до якої увійдуть різні авіаційні фахівці".

Також Юрій Ігнат додав, що будуть уважно вивчені всі деталі та фактори, які могли вплинути на падіння вертольоту. На це буде піде щонайменше кілька тижнів.

Крім цього стало відомо, що вертольоти марки Super Puma, який впав у Броварах, знаходяться на забезпеченні у багатьох офіційних держструктур, серед яких і МВС, і Прикордонна служба, і Нагвардія тощо. У мережі навіть публікували відео із прольотом, наймовірніше, саме того гелікоптера, який потрапив у аварію.

Нагадаємо, що загалом на борту авіасудна знаходилося дев'ятеро осіб, серед яких і міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. Вижити із екіпажу та пасажирів не вдалося нікому.

Слідкувати за перебігом подій можна в текстовому онлайні "Телеграфа": Падіння вертольота біля дитячого садка у Броварах та загибель керівництва МВС: що відомо на цю хвилину (оновлюється)

Додамо, що злощасний Eurocopter EC225 Super Puma (бортовий номер 54) було передано Україні у листопаді 2020-го. Шість бортів цього типу отримала ДСНС, ще чотири — Нацгвардія. У рамках угоди 2018 року загальною вартістю 551 млн євро Україна має отримати 21 вертоліт EC225, а також десять H145 та 24 типу H125. Вони надходять б/в, тому для потреб України капітально ремонтуються та модернізуються під виконання пошуково-рятувальних операцій та транспортування.