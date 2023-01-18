Трагедія у Броварах: куди впав гвинтокрил на карті

До найближчої станції київського метро від місця аварії менше 15 кілометрів

Ранок середи, 18 січня, ознаменувався новою трагедією для українців — у Броварах під Києвом розбився гелікоптер із керівництвом Міністерства внутрішніх справ України. Загинуло дуже багато людей, і це мало не перша авіакатастрофа із чиновниками такого рівня в історії України.

Інцидент стався у центральному районі Броварів, на вулиці Симона Петлюри, — інформацію про це офіційно підтвердив міський голова Ігор Сапожко.

Ось де район падіння гвинтокрила на карті Броварів:

Приблизне місце падіння гвинтокрила виділили хрестиком

Також показуємо на карті, як далеко це від Києва. Від місця подій до найближчої станції столичного метро "Лісова" лише 14 кілометрів.

Що трапилося?

Близько 08:10 18 січня на вулиці Петлюри біля дитячого садка у Броварах пролунав вибух, — це впав гелікоптер, у якому було керівництво МВС України.

У аварії за даними Нацполіції загинули щонайменше 18 осіб, серед яких троє дітей, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін та держсекретар відомства Юрій Лубкович. Ще десятки людей постраждали.

Як повідомляв "Телеграф", поки що розглядаються три основні версії трагедії в Броварах.