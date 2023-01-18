В аварії з вертольотом у Броварах загинуло керівництво МВС: всі подробиці

Усього на борту гвинтокрила знаходилося дев'ять осіб

Під час падіння вертольота у Броварах, що сталося 16 січня, загинуло керівництво Міністерства внутрішніх справ України, зокрема очільник відомства Денис Монастирський.

Про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко. Зазначимо, що всього поки відомо про 16 загиблих. На жаль, двоє із них — неповнолітні, наймовірніше, вихованці дитсадка, біля якого і сталася трагедія.

Величезним ударом для України стало й те, що на борту вертольота, який розбився, знаходилося все керівництво МВС. Підтверджено загибель міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, його першого заступника Євгенія Єніна та держсекретаря відомства Юрія Лубковича.

Денис Монастирський

Євгеній Єнін

Юрій Лубкович

Всього на борту вертольота, який потрапив у авіатрощу, знаходилося дев'ять осіб. Ніхто із них не вижив.

На цей момент відомо, що у лікарні знаходиться 22 постраждалих осіб, із них десятеро неповнолітніх.

На місці трагедії продовжують працювати рятувальні та інші профільні служби, проводиться огляд місцевості та з'ясовуються деталі інциденту.

UPD від 10:37. Загальна кількість жертв збільшилась до 18 осіб, з них троє дітей. Така інформація пролунала в ефірі національного телемарафону із посиланням на МВС.

Додамо, що в Броварах знаходиться також і кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, який найближчим часом обіцяє надати актуальні дані. Поки ж найновішу інформацію можна дізнаватися із нашого текстового онлайну: Падіння вертольота біля дитячого садка у Броварах та загибель керівництва МВС: що відомо на цю хвилину (оновлюється)

Нагадаємо, у вересні 2000 року трагічно загинув перший заступник голови МВС України генерал-полковник міліції Леонід Бородич. На авіашоу в Києві пілотований ним літак Як-52 розбився після виконання фігури вищого пілотажу. В екстремальній ситуації генерал відвів повітряне судно від великого скупчення людей, які спостерігали за авіашоу, та знеструмив машину, завдяки чому не стався вибух.