В аварии с вертолетом в Броварах погибло руководство МВД: все подробности

Всего на борту вертолета находилось девять человек

Во время падения вертолета в Броварах, которое произошло 16 января, погибло руководство Министерства внутренних дел Украины, в частности, глава ведомства Денис Монастырский.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко. Отметим, что всего пока известно о 16 погибших. К сожалению, двое из них — несовершеннолетние, скорее всего, воспитанники детсада, возле которого и произошла трагедия.

Огромным ударом для Украины стало и то, что на борту разбившегося вертолета находилось все руководство МВД. Подтверждены гибель министра внутренних дел Дениса Монастырского, его первого заместителя Евгения Енина и госсекретаря ведомства Юрия Лубковича.

Денис Монастырский

Евгений Енин

Юрий Лубкович

Всего на борту вертолета, попавшего в авиакатастрофу, находилось девять человек. Никто из них не выжил.

На данный момент известно, что в больнице находится 22 пострадавших, из них десять несовершеннолетних.

На месте трагедии продолжают работать спасательные и другие профильные службы, производится осмотр местности и выясняются детали инцидента.

UPD от 10:37. Общее количество жертв увеличилось до 18 человек, из них трое детей. Такая информация прозвучала в эфире национального телемарафона со ссылкой на МВД.

В Броварах находится также и корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, который в ближайшее время обещает предоставить актуальные данные. Пока же новейшую информацию можно узнать у нашего текстового онлайна: Падение вертолета возле детского сада в Броварах и гибель руководства МВД: что известно на данный момент (обновляется)

Напомним, в сентябре 2000 трагически погиб первый заместитель главы МВД Украины генерал-полковник милиции Леонид Бородич. На авиашоу в Киеве пилотируемый им самолет Як-52 разбился после выполнения фигуры высшего пилотажа. В экстремальной ситуации генерал отвел воздушное судно от большого скопления людей, наблюдавших за авиашоу, и обесточил машину, благодаря чему не произошел взрыв.