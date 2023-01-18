В аварии с вертолетом в Броварах погибло руководство МВД: все подробности
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Всего на борту вертолета находилось девять человек
Во время падения вертолета в Броварах, которое произошло 16 января, погибло руководство Министерства внутренних дел Украины, в частности, глава ведомства Денис Монастырский.
Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко. Отметим, что всего пока известно о 16 погибших. К сожалению, двое из них — несовершеннолетние, скорее всего, воспитанники детсада, возле которого и произошла трагедия.
Огромным ударом для Украины стало и то, что на борту разбившегося вертолета находилось все руководство МВД. Подтверждены гибель министра внутренних дел Дениса Монастырского, его первого заместителя Евгения Енина и госсекретаря ведомства Юрия Лубковича.
Всего на борту вертолета, попавшего в авиакатастрофу, находилось девять человек. Никто из них не выжил.
На данный момент известно, что в больнице находится 22 пострадавших, из них десять несовершеннолетних.
На месте трагедии продолжают работать спасательные и другие профильные службы, производится осмотр местности и выясняются детали инцидента.
UPD от 10:37. Общее количество жертв увеличилось до 18 человек, из них трое детей. Такая информация прозвучала в эфире национального телемарафона со ссылкой на МВД.
В Броварах находится также и корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, который в ближайшее время обещает предоставить актуальные данные. Пока же новейшую информацию можно узнать у нашего текстового онлайна: Падение вертолета возле детского сада в Броварах и гибель руководства МВД: что известно на данный момент (обновляется)
Напомним, в сентябре 2000 трагически погиб первый заместитель главы МВД Украины генерал-полковник милиции Леонид Бородич. На авиашоу в Киеве пилотируемый им самолет Як-52 разбился после выполнения фигуры высшего пилотажа. В экстремальной ситуации генерал отвел воздушное судно от большого скопления людей, наблюдавших за авиашоу, и обесточил машину, благодаря чему не произошел взрыв.