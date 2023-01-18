Взрыв под Киевом: власти заявили о падении вертолета возле детсада

В садике были дети

В Броварах Киевской области раздался взрыв. Местные жители сообщают о падении летающего объекта на детский сад и размещают в сети фото горящего здания.

Пожар разгорается все сильнее. Спикер полиции Киевщины Ирина Прянишникова подтвердила аварию вертолета. Людей из детского сада, рядом с которым упал летательный аппарат, эвакуируют. О падении на сам объект социальной инфраструктуры пишет замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко. Данные о пострадавших выясняются.

Позже стало известно о падении у садика и жилого дома. По состоянию на 9:00 сообщают о 5 пострадавших. На месте работают спасатели, пожарные, полиция.

Сообщается, что это видео с окрестностей того же сада в Броварах. Вокруг здания бушует пожар.

Глава областной администрации Алексей Кулеба сообщил, что во время аварии в садике были дети. Все эвакуированы. Вертолет упал между детским садом и жилым домом.

Бровары на карте

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Днепре продолжается прощание с жертвами трагедии, когда россия попала ракетой в жилой дом. Часть тел могут и не найти.

Добавим, что 6 сентября 2018 года в Киеве произошла похожая ЧП. Тогда на Трухановом острове разбился вертолет, поднявшийся с базы на Гидропарке. Через 40 секунд его начало бросать из стороны в сторону, после чего воздушное судно потеряло высоту и упало. К счастью, тогда удалось избежать жертв, но 62-летний командир-пилот и 70-летний пилот вертолета серьезно пострадали.