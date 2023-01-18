У Броварах загинуло керівництво МВС: що встигли зробити для України Монастирський, Єнін та Лубкович

У вертольоті, що впав у Броварах, були глава МВС Денис Монастирський, його заступник Євген Єнін і держсекретар Юрій Лубкович

Вранці 18 січня у Броварах неподалік дитячого садка впав вертоліт ДСНС. Внаслідок авіакатастрофи загинули 18 осіб, серед яких керівництво Міністерства внутрішніх справ України.

Загибель міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, його першого заступника Євгена Єніна та держсекретаря відомства Юрія Лубковича було офіційно підтверджено у Національній поліції України.

"Телеграф" приносить щирість співчуття рідним та близьким загиблих у цій страшній авіакатастрофі. Наша редакція розповість про те, ким були Монастирський, Єнін та Лубкович за життя.

Денис Монастирський

Міністр внутрішніх справ України Народився 12 червня 1980 року (42 роки) у місті Бровари. Закінчив юридичний факультет Хмельницького університету управління та права. Потім навчався в аспірантурі Інституту держави та права імені В. М. Корецького НАН України. У студентські роки виступав у команді КВК "Три товстуни".

Політичний шлях розпочав у 2019 році, ставши народним депутатом від партії "Слуга народу".

У 2019-2021 роках був головою Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

На посаду міністра МВС України призначено 16 липня 2021 року.

Денис Монастирський був автором 25 наукових публікацій, трьох навчальних посібників ("Нормотворчість у юридичних клініках", "Правознавство" та "Правовий лист"). Крім того, на його рахунку було близько 70 проектів законів України, які були подані до Верховної Ради України.

Денис Монастирський

Євген Єнін

Перший заступник Міністра МВС України. Народився 19 листопада 1980 року (42 роки) у місті Дніпро. З 1997 до 2002 року був курсантом Національної академії СБУ, яку закінчив з відзнакою.

У період з 2002 до 2005 року проходив військову службу на посадах офіцерського складу в оперативних підрозділах СБУ та Служби зовнішньої розвідки України.

У 2012 році закінчив Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі та отримав кваліфікацію юрист-міжнародник.

У 2016 році був призначений заступником Генерального прокурора України. 2019 року Єнін подав у відставку.

Бувши заступником Генпрокурора Єнін займався питаннями міжнародного співробітництва під час кримінального провадження, зокрема щодо виявлення, арешту та повернення в Україну злочинних активів, а також розшуку та екстрадиції в Україну ВІП-втікачів, видачі з України правопорушників за запитами іноземних держав.

З квітня 2022 був заступником Міністра МЗС України Дмитра Кулеби.

6 вересня 2021 року став першим заступником Міністра МВС Дениса Монастирського.

Євген Єнін

Юрій Лубкович

Державний Секретар МВС. Народився 31 травня 1989 року (33 роки) у місті Тернопіль.

У 2010 році закінчив Erasmus University Rotterdam за спеціальністю "Бізнес". Потім того ж року отримав ступінь бакалавра з менеджменту у Тернопільському національному економічному університеті, а 2011 року отримав ступінь магістра.

З 2019 до 2021 року був керівником Секретаріату Голови ВР України (патронатна служба).

На посаду державного секретаря Міністерства внутрішніх справ України призначено 17 листопада 2021 року.

Юрій Лубкович

Нагадаємо, що "Телеграф" стежить за трагедією у Броварах 18 січня і публікує всю актуальну інформацію про те, що сталося.