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Мешканці зруйнованого будинку у Дніпрі згадали, як святкували Новий рік: багатьох уже немає з нами (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Сусіди зустрілися сім’ями Новина оновлена 18 січня 2023, 10:14
Сусіди зустрілися сім’ями

Ще знайдено не всі тіла загиблих

Вдень 14 січня російські окупанти вдарили по Дніпру. Вони потрапили до однієї з ракет багатоповерхівки — внаслідок удару загинули 45 людей.

Через мережу розлетілася фотографія жовтої кухні — у цьому будинку жила родина тренера з боксу Михайла, який загинув внаслідок удару. Його дружина Ольга Кореновська у своїх Stories виставила фотографію зі святкування разом із сусідами з 8 та 9 поверхів – вони зустрічали новий 2023 рік. Четверо людей, з тих хто зображений на фото більше немає в живих.

Фото з інстаграма Ольги Коренівської
Фото з інстаграма Ольги Коренівської

Як написала Ольга, загинув не лише її чоловік, а й інше подружжя, та дівчинка 15 років. Діти залишились сиротами. Ольга вижила завдяки щасливому випадку — вона разом із двома дітьми вийшла на вулицю перед ракетним ударом і чекала чоловіка там. Мешканці будинку по Набережній Перемоги 118 та сусіди продовжують ділитися в мережі фотографіями того, як дружно жив їхній двір.

Фото з інстаграма — двір у Дніпрі
Мешканці двору жили дружно

Фотографію кухні родини Коренівських, яка облетіла багато ЗМІ, зробив фотограф "Телеграфа" Ян Доброносов. Пізніше з’явилося відео зі святкування дня народження однієї з дочок загиблого тренера і стала відома історія їхньої родини. У своїх сторіс дружина Кореновського Ольга також розміщує фото снарядів, які українські воїни відправляють росіянам у помсту за її чоловіка та прощається з чоловіком.

Прощання з Михайлом Коренєвським
Прощання з Михайлом Коренєвським

Раніше "Телеграф" розповідав, що частину тіл досі не можуть знайти. Вони могли просто згоріти у вогні вибуху.

Теги:
#Дніпро #Трагедія