Мешканці зруйнованого будинку у Дніпрі згадали, як святкували Новий рік: багатьох уже немає з нами (фото)

Ще знайдено не всі тіла загиблих

Вдень 14 січня російські окупанти вдарили по Дніпру. Вони потрапили до однієї з ракет багатоповерхівки — внаслідок удару загинули 45 людей.

Через мережу розлетілася фотографія жовтої кухні — у цьому будинку жила родина тренера з боксу Михайла, який загинув внаслідок удару. Його дружина Ольга Кореновська у своїх Stories виставила фотографію зі святкування разом із сусідами з 8 та 9 поверхів – вони зустрічали новий 2023 рік. Четверо людей, з тих хто зображений на фото більше немає в живих.

Фото з інстаграма Ольги Коренівської

Як написала Ольга, загинув не лише її чоловік, а й інше подружжя, та дівчинка 15 років. Діти залишились сиротами. Ольга вижила завдяки щасливому випадку — вона разом із двома дітьми вийшла на вулицю перед ракетним ударом і чекала чоловіка там. Мешканці будинку по Набережній Перемоги 118 та сусіди продовжують ділитися в мережі фотографіями того, як дружно жив їхній двір.

Мешканці двору жили дружно

Фотографію кухні родини Коренівських, яка облетіла багато ЗМІ, зробив фотограф "Телеграфа" Ян Доброносов. Пізніше з’явилося відео зі святкування дня народження однієї з дочок загиблого тренера і стала відома історія їхньої родини. У своїх сторіс дружина Кореновського Ольга також розміщує фото снарядів, які українські воїни відправляють росіянам у помсту за її чоловіка та прощається з чоловіком.

Прощання з Михайлом Коренєвським

Раніше "Телеграф" розповідав, що частину тіл досі не можуть знайти. Вони могли просто згоріти у вогні вибуху.