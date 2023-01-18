Жители разрушенного дома в Днепре вспомнили, как праздновали Новый год: многих уже нет с нами (фото)

Найдены еще не все тела погибших

Днем 14 января российские оккупанты ударили по Днепру. Они попали одной из ракет многоэтажку — в результате удара погибли 45 человек.

По сети разлетелась фотография жёлтой кухни — в этом доме жила семья тренера по боксу Михаила, который погиб в результате удара. Его супруга Ольга Кореновская в своих Stories выставила фотографию с празднования вместе с соседями с 8 и 9 этажей — они встречали новый 2023 год. Четверых человек, из тех кто изображён на фото больше нет в живых.

Фото из инстаграма Ольги Кореновской

Как написала Ольга, погиб не только её муж, но и другие супруги, и девочка 15 лет. Дети остались сиротами. Ольга выжила по счастливой случайности — она вместе с двумя детьми вышла на улицу перед ракетным ударом и ждала мужа там. Жители дома по Набережной Победы 118 и соседи продолжают делиться в сети фотографиями того как дружно жил их двор.

Жители двора жили дружно

Фотографию кухни семьи Кореновских которая облетела многие СМИ сделал фотограф "Телеграфа" Ян Доброносов. Позднее появилось видео с празднования дня рождения одной из дочек погибшего тренера и стала известна история их семьи. В своих сторис супруга Кореновского Ольга также размещает фото снарядов, которые украинские воины отправляют россиянам в месть за ее супруга и прощается с мужем.

Прощание с Михаилом Кореневским

Ранее "Телеграф" рассказывал, что часть тел до сих пор не могут найти. Они могли просто сгореть в огне взрыва.