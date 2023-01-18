В Броварах погибло руководство МВД: что успели сделать для Украины Монастырский, Енин и Лубкович

В упавшем в Броварах вертолете были глава МВД Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович

Утром 18 января в Броварах неподалеку от детского сада упал вертолет ГСЧС. В результате авиакатастрофы погибли 18 человек, среди которых руководство Министерства внутренних дел Украины.

Гибель министра внутренних дел Дениса Монастырского, его первого заместителя Евгения Енина и госсекретаря ведомства Юрия Лубковича была официально подтверждена в Национальной полиции Украины.

"Телеграф" приносит искрение соболезнования родным и близким погибших в этой страшной авиакатастрофе. Наша редакция расскажет о том, кем были Монастырский, Енин и Лубкович при жизни.

Денис Монастырский

Министр внутренних дел Украины. Родился 12 июня 1980 года (42 года) в городе Бровары. Окончил юридический факультет Хмельницкого университета управления и права. Затем учился в аспирантуре Института государства и права имени В. М. Корецкого НАН Украины. В студенческие годы выступал в команде КВН "Три толстяка".

Политический путь начал в 2019 года, став народным депутатом от партии "Слуга народа".

В 2019—2021 годах был председателем Комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности.

На должность министра МВД Украины назначен 16 июля 2021 года.

Денис Монастырский был автором 25 научных публикаций, трёх учебных пособий ("Нормотворчество в юридических клиниках", "Правоведение" и "Правовое письмо"). Кроме того, на его счету было около 70 проектов законов Украины, поданных в Верховную Раду Украины.

Денис Монастырский

Евгений Енин

Первый заместитель министра МВД Украины. Родился 19 ноября 1980 года (42 года) в городе Днепр. С 1997 по 2002 год был курсантом Национальной академии СБУ, которую окончил с отличием.

В период с 2002 по 2005 год проходил военную службу на должностях офицерского состава в оперативных подразделениях СБУ и Службы внешней разведки Украины.

В 2012 году окончил Украинский государственный университет финансов и международной торговли и получил квалификацию юрист-международник.

В 2016 году был назначен заместителем Генерального прокурора Украины. В 2019 году Енин подал в отставку.

Будучи замом Генпрокурора Енин занимался вопросами международного сотрудничества во время уголовного производства, в частности по выявлению, аресту и возвращению в Украину преступных активов, а также по розыску и экстрадиции в Украину ВИП-беглецов, выдачи из Украины правонарушителей по запросам иностранных государств.

С апреля 2022 года был заместителем Министра МИД Украины Дмитрия Кулебы.

6 сентября 2021 года стал первым заместителем Министра МВД Дениса Монастырского.

Евгений Енин

Юрий Лубкович

Государственный секретарь МВД. Родился 31 мая 1989 года (33 года) в городе Тернополь.

В 2010 году окончил Erasmus University Rotterdam по специальности "Бизнес". Затем в тот же год получил степень бакалавра по менеджменту в Тернопольском национальном экономическом университете, а в 2011 получил степень магистра.

С 2019 по 2021 года был руководителем Секретариата Председателя ВР Украины (патронатная служба).

На должность государственного секретаря Министерства внутренних дел Украины назначен 17 ноября 2021 года.

Юрий Лубкович

Напомним, что "Телеграф" следит за трагедией в Броварах 18 января и публикует всю актуальную информацию о случившемся.