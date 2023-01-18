Трагедия в Броварах: куда упал вертолет на карте

До ближайшей станции киевского метро от места крушения меньше 15 километров

Утро среды, 18 января, ознаменовалось новой трагедией для украинцев, — в Броварах под Киевом разбился вертолет с руководством Министерства внутренних дел Украины. Погибло очень много людей, и это едва ли не первая авиакатастрофа с чиновниками такого уровня в истории Украины.

Инцидент произошел в центральном районе Броваров, на улице Симона Петлюры, — информацию об этом официально подтвердил городской голова Игорь Сапожко.

Вот где район падения вертолета на карте Броваров:

Приблизительное место падения вертолета выделили крестиком

Также показываем на карте, где это относительно Киева. От места событий до ближайшей станции столичного метро "Лесная" всего 14 километров.

Что случилось?

Около 08:10 18 января на улице Петлюры у детского садика в Броварах прогремел взрыв, — это упал вертолет, в котором было руководство МВД Украины.

В крушении по данным Нацполиции погибли как минимум 18 человек, в числе которых трое детей, министр внутренних дел Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович. Еще десятки человек пострадали.

Как сообщал "Телеграф", пока рассматриваются три основные версии трагедии в Броварах.