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Трагедия в Броварах: куда упал вертолет на карте

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Валерия Куценко Валерия Куценко
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В авиакатастрофе в Броварах 18 января погибли дети и руководство МВД Новость обновлена 18 января 2023, 11:56
В авиакатастрофе в Броварах 18 января погибли дети и руководство МВД. Фото telegraf.com.ua

До ближайшей станции киевского метро от места крушения меньше 15 километров

Утро среды, 18 января, ознаменовалось новой трагедией для украинцев, — в Броварах под Киевом разбился вертолет с руководством Министерства внутренних дел Украины. Погибло очень много людей, и это едва ли не первая авиакатастрофа с чиновниками такого уровня в истории Украины.

Инцидент произошел в центральном районе Броваров, на улице Симона Петлюры, — информацию об этом официально подтвердил городской голова Игорь Сапожко.

Вот где район падения вертолета на карте Броваров:

Карта, где разбился вертолет в Броварах 18.01.2023
Приблизительное место падения вертолета выделили крестиком

Также показываем на карте, где это относительно Киева. От места событий до ближайшей станции столичного метро "Лесная" всего 14 километров.

Бровары упал вертолет 18.01.2023 — Карта, где находится Киев

Что случилось?

Около 08:10 18 января на улице Петлюры у детского садика в Броварах прогремел взрыв, — это упал вертолет, в котором было руководство МВД Украины.

В крушении по данным Нацполиции погибли как минимум 18 человек, в числе которых трое детей, министр внутренних дел Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович. Еще десятки человек пострадали.

Как сообщал "Телеграф", пока рассматриваются три основные версии трагедии в Броварах.

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#Авиакатастрофа #Карта #Бровары