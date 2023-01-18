Трагедия с вертолетом в Броварах: в МВД высказались по поводу версий

Авиационное судно, как разбилось под Киевом, было собственностью Государственной службы по чрезвычайным ситуациям

Причины падения вертолета в Броварах, из-за чего погибли по меньшей мере 18 человек, пока не установлены. Есть несколько версий, но ни одна из них пока не носит статус официальной. По словам спикера главы Нацполиции Марьяны Ревы, выяснением всех обстоятельств будут заниматься следователи.

Об этом она заявила в прямом эфире национального телемарафона. Также Рева подтвердила данные, что на борту вертолета находились девять человек, из которых выжить не удалось никому.

Следует добавить, что представительница полиции также заявила, что вертолет принадлежал Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Советник погибшего в авиакатастрофе министра внутренних дел Антон Геращенко, в свою очередь, озвучил несколько версий, которые будут рассматриваться следствием. Пока их всего три — диверсия, неисправность техники или нарушение правил безопасности полетов.

Прокомментировал ситуацию и журналист Андрей Цаплиенко. По его данным, предварительной версией крушения рассматривают погодные условия — серьезный туман, опустившийся в этот день на Киевскую область. Проблем могло добавить еще и то, что из-за отключения света на крыше дома выключены специальные маячки для самолетов, так что пилот просто мог не заметить многоэтажки.

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"Телеграф" также рассказывал, что известно о пассажирах разбившегося вертолета. Официально подтверждено, что на борту находился глава МВД Денис Монастырский и другое руководство ведомства. В общей сложности пока известно о 18 жертвах, среди которых есть и дети.

Впоследствии стало известно, куда направлялись руководители министерства внутренних дел, прежде чем попасть в аварию.