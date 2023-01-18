Трагедія з вертольотом у Броварах: у МВС висловилися щодо версій

Авіаційне судно, як розбилося під Києвом, було власністю Державної служби із надзвичайних ситуацій

Причини падіння вертольоту в Броварах, через що загинуло щонайменше 18 осіб, поки не встановлені. Є кілька версій, але жодна із них поки не носить статус офіційної. За словами речниці очільника Нацполіції Мар'яни Реви, з'ясуванням всіх обставин будуть займатися слідчі.

Про це вона заявила в прямому ефірі національного телемарафону. Також Рева підтвердила дані, що на борту вертольота знаходилося дев'ять осіб, із яких вижити не вдалося нікому.

Варто додати, що представниця поліцїі також заявила, що вертоліт належав Державній службі із надзвичайних ситуацій.

Радник загиблого у авіакатастрофі міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у свою чергу озвучив кілька версій, які розглядатимуться слідством. Наразі їх всього три — диверсія, несправність техніки або ж порушення правил безпечності польотів.

Прокоментував ситуацію і журналіст Андрій Цаплієнко. За його даними, попередньою версією катастрофи розглядають погодні умови — серйозний туман, який цього дня опустився на Київську область. Проблем могло додати ще й те, що через відключення світла на даху будинку вимкнені спеціальні маячки для літаків, тож пілот просто міг не помітити багатоповерхівки.

Слідкувати за актуальною інформацією щодо трагедії в Броварах можна в нашому текстовому онлайні: Падіння вертольота біля дитячого садка у Броварах та загибель керівництва МВС: що відомо на цю хвилину (оновлюється)

"Телеграф" також розповідав, що відомо про пасажирів вертольота, який розбився. Офіційно підтверджено, що на борту знаходився глава МВС Денис Монастирський та інше керівництво відомства. Загалом же поки відомо про 18 жертв, серед яких є й діти.

Згодом стало відомо, куди саме направлялися очільники міністерства внутрішніх справ, перш ніж потрапити у авіатрощу.