Стало відомо, куди летіли гелікоптером глава МВС із заступником

На момент падіння вертольота у Броварах, яке сталося 16 січня, трагічно загинуло керівництво Міністерства внутрішніх справ України. Як стало відомо згодом очільник відомства Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін і державний секретар МВС Юрій Лубкович летіли у відрядження до однієї з "гарячих точок" країни.

Про це під час ефіру всеукраїнського телемарафону "Єдиних новин" повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, закликавши усіх очевидців події в оперативному порядку звернутися до правоохоронців і розповісти усе, що вони бачили або змогли зафільмувати.

"Керівництво МВС летіло на гвинтокрилі у відрядження в одну з "гарячих" точок", — сказав він.

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