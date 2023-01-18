Трагедия в Броварах: в Воздушных силах рассказали о причинах падения и марке вертолета

Ожидается создание государственной комиссии, которая и исследует истинные причины авиакатастрофы

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что разбившийся в Броварах под Киевом вертолет был передан Украине французскими партнерами. Это техника марки Super Puma, используемая в своих целях не только военными, но и спасателями, пограничниками и другими спецслужбами.

Об этом стало известно в эфире национального телемарафона. Также Игнат прокомментировал огромное количество версий трагедии, которые уже распространяются по сети. По его словам, озвучивать некоторые официальные утверждения еще рано, ведь ситуацию должны детально исследовать специалисты.

"Это не будет один-два дня, потому что исследование авиакатастрофы занимает определенное время, — заявил представитель Воздушных сил. — Думаю, будет создана государственная комиссия, в которую войдут разные авиационные специалисты".

Также Юрий Игнат добавил, что будут внимательно изучены все детали и факторы, которые могли повлиять на падение вертолета. На это уйдет не менее нескольких недель.

Известно, что упавший в Броварах вертолеты марки Super Puma находятся на обеспечении у многих официальных госструктур, среди которых и МВД, и Пограничная служба, и Нагвардия и т.д. В сети даже публиковали видео с пролетом, вероятнее всего, именно того вертолета, который попал в аварию.

Напомним, что всего на борту авиасудна находилось девять человек, среди которых и министр внутренних дел Денис Монастырский. Выжить из экипажа и пассажиров никому не удалось.

Следить за ходом событий можно в текстовом онлайне "Телеграфа": Падение вертолета возле детского сада в Броварах и гибель руководства МВД: что известно на данный момент (обновляется).

Добавим, что злополучный Eurocopter EC225 Super Puma (бортовой номер 54) был передан Украине в ноябре 2020-го. Шесть бортов этого типа получила ГСЧС, еще четыре — Нацгвардия. В рамках соглашения 2018 года общей стоимостью 551 млн евро Украина должна получить 21 вертолет EC225, а также десять H145 и 24 типа H125. Они поступают б/у, поэтому для нужд Украины капитально ремонтируются и модернизируются под выполнение поисково-спасательных операций и транспортировки.