Катастрофа в Броварах: местные подростки рассказали, как спасали малышей из детсада (видео)

Подростки вытаскивали из окон напуганных детей

Местные жители помогали деткам в детском саду, около которого утром 18 января разбился вертолет ГСЧС. После авиакатастрофы у малышни началась паника и на помощь им пришли обычные подростки, находившиеся неподалеку. Смелые ребята не раздумывая бросились на помощь.

По словам одного из молодых людей, в самом начале трагедии они побежал в садик и вытащили оттуда трех детей, возрастом 6-ти и 7-ми лет. Детей через окно передавали их воспитатели.

"Дали конфет, успокоили, записали имена, осмотрели их, спросили, что болит. У них ничего не было были только синяки и царапины. Обработали перекисью, наложили повязки. Потом нашли родителей, воспитателей и отдали их", — рассказывает один из подростков, добавив, что у детей в тот момент была сильная паника.

Позже ответственные ребята помогли спасателям расчистить от машин проезд для служебного транспорта.

"Мы оттаскивали машины, помогали, чтобы они (спасатели — Ред.) могли проехать", — сказал герой видео.

Напомним, что авиакатастрофа в Броварах случилась утром 18 января. В ней погибло руководство МДВ —глава ведомства Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович. По состоянию на 12:30 общее количество жертв составило 16 человек (среди них 3 детей). Еще 30 человек травмированы, среди них — 12 детей. О всем, что известно о катастрофе на данное время, читайте в материале "Телеграфа".

Напомним, ранее мы писали о том, что жители Броваров рассказали, как упал вертолет ГСЧС в руководством МВД на борту.