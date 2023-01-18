"Убиты горем": лидеры Европы отреагировали на трагедию с вертолетом в Броварах

Европейские лидеры выразили соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе
Трагедия с падением вертолета в Броварах, в результате которой погибли 15 человек, включая министра внутренних дел Дениса Монастырского, его первого заместителя Евгения Енина и госсекретаря ведомства Юрия Лубковича, потрясла не только Украины, но и всю Европу.
В сети уже начали появляться комментарии европейских лидеров об этом страшном событии. В их числе председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, посол ЕС в Украине Матти Маасикас, президент Польши Анджей Дуда, премьер-министр Эстонии Кая Каллас, председатель Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейского парламента Роберта Метсола.
Каждый из вышеперечисленных европейских лидеров выразил свои искрение соболезнования родным и близким погибших в этой ужасной авиакатастрофе в городе Бровары.