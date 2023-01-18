"Убиты горем": лидеры Европы отреагировали на трагедию с вертолетом в Броварах

Европейские лидеры выразили соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе

Трагедия с падением вертолета в Броварах, в результате которой погибли 15 человек, включая министра внутренних дел Дениса Монастырского, его первого заместителя Евгения Енина и госсекретаря ведомства Юрия Лубковича, потрясла не только Украины, но и всю Европу.

В сети уже начали появляться комментарии европейских лидеров об этом страшном событии. В их числе председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, посол ЕС в Украине Матти Маасикас, президент Польши Анджей Дуда, премьер-министр Эстонии Кая Каллас, председатель Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейского парламента Роберта Метсола.

Каждый из вышеперечисленных европейских лидеров выразил свои искрение соболезнования родным и близким погибших в этой ужасной авиакатастрофе в городе Бровары.

Трагедия разразилась в сердце истерзанной войной Украины. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших, Владимиру Зеленскому и всей стране в связи с крушением вертолета в Броварах. Мы скорбим вместе с вами.

С ужасом узнал о гибели министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского и его заместителя Евгения Енина. Они были отличными партнерами по сотрудничеству и друзьями. Мои глубочайшие соболезнования родным и близким.

Убита горем известием о крушении вертолета возле детского сада в Броварах под Киевом. Мои мысли с родными и близкими министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского и погибших в этой страшной трагедии, в том числе с детьми.

Мы присоединяемся к Украине в горе после трагической аварии вертолета в Броварах. Министр Денис Монастырский был большим другом ЕС. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям погибших, президенту Владимиру Зеленскому, премьер-министру Денису Шмыгалю и народу Украины.

Только что услышала о крушении вертолета в Украине. Глубочайшие соболезнования Денису Шмыгалю , украинскому народу и семьям погибших. Эстония скорбит вместе с вами. Еще одно трагическое напоминание о невероятно высокой цене, которую Украина платит за свою борьбу за свободу против россии.

С глубокой грустью я получил информацию о крушении вертолета в Броварах под Киевом, в результате которого погибли несколько человек, в том числе высокопоставленные сотрудники МВД Украины. Мои мысли с семьями и близкими жертв.

Отметим, что "Телеграф" продолжает следить за ситуацией и публикует актуальную информацию в виде текстового онлайна: Падение вертолета возле детского сада в Броварах и гибель руководства МВД: что известно на данный момент (обновляется).

Напомним, что ранее спасатели уточнили количество жертв в результате авиакатастрофы в Броварах. По их данным, погибли 15 человек, из них три ребенка.