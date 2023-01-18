Обугленные стены и обломки: как выглядит сейчас место трагедии в Броварах (репортаж)
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Никто в том детсаду не мог подумать, что день начнется с такого кошмара
Утро среды, 18 января, надолго запомнится всем украинцам трагедией, — падением вертолета в Броварах, в результате которого погибло руководство МВД Украины и невинные дети.
Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на месте событий и показал, что там происходит после авиакатастрофы.
Как мы ранее рассказывали, вертолет упал около 08:10 утра рядом с детским садиком на улице Петлюры в Броварах, — в утро буднего дня там было много людей и детей.
Как видно на видео и фото с места, обломки среди прочего упали на крышу двухэтажного детсада, что стало причиной сильных разрушений. Образовалась дыра, вылетели окна. Рядом с детсадом можно видеть части конструкции вертолета.
Стоит заметить, что последние данные о жертвах падения вертолета в Броварах отличаются, — в Нацполиции говорили о 18 погибших, а спасатели заявили про 15 погибших и 25 пострадавших.
Как сообщал "Телеграф", среди жертв трагедии в Броварах, — трое детей, министр внутренних дел Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович.