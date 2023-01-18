Обугленные стены и обломки: как выглядит сейчас место трагедии в Броварах (репортаж)

Никто в том детсаду не мог подумать, что день начнется с такого кошмара

Утро среды, 18 января, надолго запомнится всем украинцам трагедией, — падением вертолета в Броварах, в результате которого погибло руководство МВД Украины и невинные дети.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на месте событий и показал, что там происходит после авиакатастрофы.

Как мы ранее рассказывали, вертолет упал около 08:10 утра рядом с детским садиком на улице Петлюры в Броварах, — в утро буднего дня там было много людей и детей.

Как видно на видео и фото с места, обломки среди прочего упали на крышу двухэтажного детсада, что стало причиной сильных разрушений. Образовалась дыра, вылетели окна. Рядом с детсадом можно видеть части конструкции вертолета.

Разрушения значительные

Пострадали сразу оба этажа детского сада

На месте видно много дыма

На Петлюры в Броварах продолжается спасательная операция

Здание детского сада буквально "просвечивает" после катастрофы

Выбило очень много окон

Вокруг детского сада видно обломки

Точное количество жертв еще неизвестно

Спасатели продолжают вести работы на месте крушения

Стоит заметить, что последние данные о жертвах падения вертолета в Броварах отличаются, — в Нацполиции говорили о 18 погибших, а спасатели заявили про 15 погибших и 25 пострадавших.

Как сообщал "Телеграф", среди жертв трагедии в Броварах, — трое детей, министр внутренних дел Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович.