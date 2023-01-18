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Обугленные стены и обломки: как выглядит сейчас место трагедии в Броварах (репортаж)

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Утром 18 января у детсада в Броварах рухнул вертолет, - подготовили фоторепортаж с места событий Новость обновлена 18 января 2023, 13:05
Утром 18 января у детсада в Броварах рухнул вертолет, - подготовили фоторепортаж с места событий. Фото telegraf.com.ua

Никто в том детсаду не мог подумать, что день начнется с такого кошмара

Утро среды, 18 января, надолго запомнится всем украинцам трагедией, — падением вертолета в Броварах, в результате которого погибло руководство МВД Украины и невинные дети.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на месте событий и показал, что там происходит после авиакатастрофы.

Как мы ранее рассказывали, вертолет упал около 08:10 утра рядом с детским садиком на улице Петлюры в Броварах, — в утро буднего дня там было много людей и детей.

Как видно на видео и фото с места, обломки среди прочего упали на крышу двухэтажного детсада, что стало причиной сильных разрушений. Образовалась дыра, вылетели окна. Рядом с детсадом можно видеть части конструкции вертолета.

Вертолет упал в Броварах - как выглядит детсад на Петлюры после катастрофы
Разрушения значительные
Вертолет упал в Броварах - как выглядит детсад на Петлюры после катастрофы
Пострадали сразу оба этажа детского сада
Вертолет упал в Броварах - как выглядит детсад на Петлюры после катастрофы
На месте видно много дыма
Бровары разбился вертолет - как выглядит детсад на Петлюры после катастрофы
На Петлюры в Броварах продолжается спасательная операция
Бровары разбился вертолет - как выглядит детсад на Петлюры после катастрофы
Здание детского сада буквально "просвечивает" после катастрофы
Бровары разбился вертолет - как выглядит детсад на Петлюры после катастрофы
Выбило очень много окон
Трагедия в Броварах - Как выглядит место, где упал вертолет 18.01.2023
Вокруг детского сада видно обломки
Трагедия в Броварах - Как выглядит место, где упал вертолет 18.01.2023
Точное количество жертв еще неизвестно
Трагедия в Броварах - Как выглядит место, где упал вертолет 18.01.2023
Спасательная операция на месте падения вертолета Бровары 18.01.2023
Спасатели продолжают вести работы на месте крушения
Спасательная операция на месте падения вертолета Бровары 18.01.2023
Спасательная операция на месте падения вертолета Бровары 18.01.2023

Стоит заметить, что последние данные о жертвах падения вертолета в Броварах отличаются, — в Нацполиции говорили о 18 погибших, а спасатели заявили про 15 погибших и 25 пострадавших.

Как сообщал "Телеграф", среди жертв трагедии в Броварах, — трое детей, министр внутренних дел Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович.

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#Авиакатастрофа #Вертолет #Бровары #Репортаж