Спасатели уточнили число жертв в Броварах

В результате трагедии погибло три ребёнка и еще 10 получили ранения

В ГСЧС Украины выступили с официальной информацией по поводу количества погибших в авиакатастрофе в Броварах. Ранее в эфире национального телемарафона было озвучено, что в результате падения борта ГСЧС ЕС-225 (бортовой номер 54) число жертв выросло до 18, однако спасатели уточнили эту информацию.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ГСЧС Украины, по состоянию на 11 часов (18 января) погибли 15 человек, из них три ребёнка. Травмированы 25 человек (из них 15 взрослых и 10 детей). Они были госпитализированы в больницы (информация уточняется).

"В результате падения вертолета произошло повреждение здания ДУЗ с последующим возгоранием, остекления в четырнадцатиэтажном жилом доме и 3 легковых автомобилей. В 09:06 пожар в здании локализован на площади 500 м кв, а в 09:28 — ликвидирован" — говорят в ГСЧС.

Напомним, что вертолет ГСЧС упал в Броварах утром 18 января. В нем находилось девять человек: шесть членов оперативной группы МВД, включая руководство Министерства внутренних дел, а также три члена экипажа спасателей.

О всех подробностях трагедии, известных на данную минуту, вы можете прочитать в материале "Телеграфа".

Напомним, ранее мы писали о том, куда именно рухнул вертолет с руководством МВД Украины.

Также мы сообщали о том, что в МВД высказались по поводу версий падения вертолета в Броварах.