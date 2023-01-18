Рятувальники уточнили кількість жертв у Броварах

Внаслідок трагедії загинуло три дитини та ще 10 отримали поранення

У ДСНС України виступили з офіційною інформацією щодо кількості загиблих в авіакатастрофі у Броварах. Раніше в ефірі національного телемарафону було озвучено, що внаслідок падіння борту ДСНС ЄС-225 (бортовий номер 54) кількість жертв зросла до 18, проте рятувальники уточнили цю інформацію.

Як повідомляється в офіційному Telegram-каналі ДСНС України, станом на 11 годину (18 січня) загинуло 15 людей, з них три дитини. Травмовані 25 осіб (з них 15 дорослих та 10 дітей). Вони були госпіталізовані до лікарень (інформація уточнюється).

"Внаслідок падіння вертольота сталося пошкодження будівлі ДНЗ з подальшим загорянням, скління у чотирнадцятиповерховому житловому будинку та 3 легкових автомобілів. О 09:06 пожежу в будівлі локалізовано на площі 500 м кв, а о 09:28 – ліквідовано" – кажуть у ДСНС.

Нагадаємо, що вертоліт ДСНС упав у Броварах вранці 18 січня. У ньому було дев'ять осіб: шість членів оперативної групи МВС, включаючи керівництво Міністерства внутрішніх справ, а також троє членів екіпажу рятувальників.

Про всі подробиці трагедії, відомі на цю хвилину, ви можете прочитати в матеріалі "Телеграфу".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, куди саме впав вертоліт із керівництвом МВС України.

Також ми повідомляли про те, що у МВС висловилися з приводу версій падіння вертольота у Броварах.