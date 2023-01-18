Обвуглені стіни та уламки: як виглядає зараз місце трагедії у Броварах (репортаж)

Ніхто в тому дитсадку не міг подумати, що день розпочнеться з такого кошмару

Ранок середи, 18 січня, надовго запам’ятається всім українцям трагедією — падінням гвинтокрила в Броварах, внаслідок якого загинуло керівництво МВС України та безневинні діти.

Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов побував на місці подій та показав, що там відбувається після авіакатастрофи.

Як ми раніше розповідали, вертоліт впав близько 08:10 ранку поряд із дитячим садком на вулиці Петлюри у Броварах, — зранку там було багато людей і дітей.

Як видно на відео та фото з місця, уламки серед іншого впали на дах двоповерхового дитсадка, що спричинило сильні руйнування. Утворилося провалля, вилетіли вікна. Поруч із дитсадком можна бачити частини конструкції гвинтокрила.

Руйнування значні

Постраждали відразу обидва поверхи дитячого садка

На місці видно багато диму

На Петлюри у Броварах триває рятувальна операція

Будинок дитячого садка буквально "просвічує" після катастрофи

Вибило дуже багато вікон

Навколо дитячого садка видно уламки

Точна кількість жертв ще невідома

Рятувальники продовжують вести роботи на місці подій

Варто зауважити, що останні дані про жертви падіння вертольота у Броварах відрізняються, — у Нацполіції говорили про 18 загиблих, а рятувальники заявили про 15 загиблих та 25 постраждалих.

Як повідомляв "Телеграф", серед жертв трагедії у Броварах – троє дітей, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін та держсекретар відомства Юрій Лубкович.