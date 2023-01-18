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Обвуглені стіни та уламки: як виглядає зараз місце трагедії у Броварах (репортаж)

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Валерія Куценко Валерія Куценко
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Вранці 18 січня біля дитсадка у Броварах впав гвинтокрил, — підготували фоторепортаж з місця подій Новина оновлена 18 січня 2023, 13:05
Вранці 18 січня біля дитсадка у Броварах впав гвинтокрил, — підготували фоторепортаж з місця подій. Фото telegraf.com.ua

Ніхто в тому дитсадку не міг подумати, що день розпочнеться з такого кошмару

Ранок середи, 18 січня, надовго запам’ятається всім українцям трагедією — падінням гвинтокрила в Броварах, внаслідок якого загинуло керівництво МВС України та безневинні діти.

Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов побував на місці подій та показав, що там відбувається після авіакатастрофи.

Як ми раніше розповідали, вертоліт впав близько 08:10 ранку поряд із дитячим садком на вулиці Петлюри у Броварах, — зранку там було багато людей і дітей.

Як видно на відео та фото з місця, уламки серед іншого впали на дах двоповерхового дитсадка, що спричинило сильні руйнування. Утворилося провалля, вилетіли вікна. Поруч із дитсадком можна бачити частини конструкції гвинтокрила.

Гвинтокрил впав у Броварах — як виглядає дитсадок на Петлюри після катастрофи
Руйнування значні
Гелікоптер впав у Броварах — як виглядає дитсадок на Петлюри після катастрофи
Постраждали відразу обидва поверхи дитячого садка
Вертоліт впав у Броварах — як виглядає дитсадок на Петлюри після катастрофи
На місці видно багато диму
Бровари розбився вертоліт — як виглядає дитсадок на Петлюри після катастрофи
На Петлюри у Броварах триває рятувальна операція
Бровари розбився гвинтокрил — як виглядає дитсадок на Петлюри після катастрофи
Будинок дитячого садка буквально "просвічує" після катастрофи
Бровари розбився гелікоптер — як виглядає дитсадок на Петлюри після катастрофи
Вибило дуже багато вікон
Трагедія у Броварах — Як виглядає місце, де впав гвинтокрил 18.01.2023
Навколо дитячого садка видно уламки
Трагедія у Броварах — Як виглядає місце, де впав гелікоптер 18.01.2023
Точна кількість жертв ще невідома
Трагедія у Броварах — Як виглядає місце, де впав вертоліт 18.01.2023
Рятувальна операція на місці падіння гвинтокрила Бровари 18.01.2023
Рятувальники продовжують вести роботи на місці подій
Рятувальна операція на місці падіння вертольота Бровари 18.01.2023
Рятувальна операція на місці падіння гелікоптера Бровари 18.01.2023

Варто зауважити, що останні дані про жертви падіння вертольота у Броварах відрізняються, — у Нацполіції говорили про 18 загиблих, а рятувальники заявили про 15 загиблих та 25 постраждалих.

Як повідомляв "Телеграф", серед жертв трагедії у Броварах – троє дітей, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін та держсекретар відомства Юрій Лубкович.

Теги:
#Авіакатастрофа #Гелікоптер #Бровари #Репортаж