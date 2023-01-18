"Убиті горем": лідери Європи відреагували на трагедію з вертольотом у Броварах

Європейські лідери висловили співчуття сім’ям загиблих в авіакатастрофі

Трагедія з падінням вертольота у Броварах, внаслідок якої загинули 15 людей, включаючи міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, його першого заступника Євгена Єніна та держсекретаря відомства Юрія Лубковича, вразила не лише Україну, а й усю Європу.

У мережі вже почали з’являтися коментарі європейських лідерів про цю страшну подію. Серед них голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, посол ЄС в Україні Матті Маасікас, президент Польщі Анджей Дуда, прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас, голова Європейської ради Шарль Мішель та президент Європейського парламенту Роберта Метсола.

Кожен із вищезгаданих європейських лідерів висловив свої щирі співчуття рідним та близьким загиблих у цій жахливій авіакатастрофі у місті Бровари.

Трагедія вибухнула в серці змученої війни України. Висловлюю щирі співчуття сім’ям загиблих, Володимиру Зеленському та всій країні у зв’язку з катастрофою вертольота у Броварах. Ми сумуємо разом із вами.

З жахом дізнався про загибель міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського та його заступника Євгена Єніна. Вони були відмінними партнерами зі співробітництва та друзями. Мої глибокі співчуття рідним та близьким.

Вбита горем звісткою про катастрофу вертольота біля дитячого садка у Броварах під Києвом. Мої думки з рідними та близькими міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського та загиблих у цій страшній трагедії, у тому числі з дітьми.

Ми приєднуємось до України у горі після трагічної аварії вертольота у Броварах. Міністр Денис Монастирський був великим другом ЄС. Ми висловлюємо наші глибокі співчуття сім’ям загиблих, президенту Володимиру Зеленському, прем’єр-міністрові Денису Шмигалю та народу України.

Щойно почула про катастрофу вертольота в Україні. Найглибші співчуття Денису Шмигалю, українському народу та сім’ям загиблих. Естонія тужить разом із вами. Ще один трагічний нагадування про неймовірно високу ціну, яку Україна платить за свою боротьбу за свободу проти росії.

З глибоким смутком я отримав інформацію про катастрофу вертольота у Броварах під Києвом, внаслідок якого загинули кілька людей, зокрема високопосадовці МВС України. Мої думки з сім’ями та близькими жертв.

Зазначимо, що "Телеграф" продовжує стежити за ситуацією та публікує актуальну інформацію у вигляді текстового онлайну: Падіння вертольота біля дитячого садка у Броварах та загибель керівництва МВС: що відомо на цей час (оновлюється).

Нагадаємо, що раніше рятувальники уточнили кількість жертв внаслідок авіакатастрофи у Броварах. За їхніми даними, загинули 15 людей, з них троє дітей.