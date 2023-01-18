"Убиті горем": лідери Європи відреагували на трагедію з вертольотом у Броварах

Європейські лідери висловили співчуття сім’ям загиблих в авіакатастрофі
Трагедія з падінням вертольота у Броварах, внаслідок якої загинули 15 людей, включаючи міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, його першого заступника Євгена Єніна та держсекретаря відомства Юрія Лубковича, вразила не лише Україну, а й усю Європу.
У мережі вже почали з’являтися коментарі європейських лідерів про цю страшну подію. Серед них голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, посол ЄС в Україні Матті Маасікас, президент Польщі Анджей Дуда, прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас, голова Європейської ради Шарль Мішель та президент Європейського парламенту Роберта Метсола.
Кожен із вищезгаданих європейських лідерів висловив свої щирі співчуття рідним та близьким загиблих у цій жахливій авіакатастрофі у місті Бровари.